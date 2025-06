Profissional de Seguros recebe organizadores do Insurtech Brasil

O programa Profissional de Seguros desta quinta-feira, 19 de junho, vai discutir os principais destaques do Insurtech Brasil 2025. A partir das 18h, os apresentadores Fabio Sorolla e Marcello Brancacci recebem José Prado, CEO do evento, e Juliana Montez, organizadora da iniciativa.

Em sua 8ª edição, o Insurtech Brasil acontecerá pela primeira vez no Expo Center Norte, em São Paulo, refletindo o crescimento da relevância do encontro para o setor. A programação trará cerca de 30 horas de conteúdo exclusivo sobre tendências tecnológicas e os principais desafios do setor de seguros para 2025.

Entre os temas em debate estão o avanço da Inteligência Artificial, Open Insurance, uso de dados, novos modelos de negócio e a atuação de entrantes como cooperativas e associações de proteção veicular.

“Vamos promover um panorama geral sobre um dos principais eventos de inovação do setor. O que muda para o corretor, o que ele precisa acompanhar e quais canais e soluções têm sinergia com o mercado”, explica Sorolla.

O programa Profissional de Seguros é transmitido ao vivo todas as quintas-feiras, das 18h às 19h, pela Rádio Exclusiva (97,9 FM/SP) e pelas páginas do @profissionaldesegurosoficial no YouTube e Facebook. A entrevista com os organizadores do Insurtech Brasil pode ser acompanhada neste link.

N.G.