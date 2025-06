Fluxo Seguros expande atuação de parceiros no Rio de Janeiro

A Fluxo Seguros, em uma estratégia focada em fortalecer sua rede de parceiros, está investindo em campanhas de incentivo e em uma política de comissionamento que promete ser a mais atrativa do Rio de Janeiro. O foco da corretora é expandir a atuação dos parceiros na carteira de saúde, especialmente na venda de planos.

A busca por novos talentos é uma prioridade para a corretora. O CEO da Fluxo Seguros, Fabio Souza, ressalta o trabalho contínuo da equipe de comunicação com os parceiros. “Nossa equipe está sempre em contato com os parceiros de negócios, não só divulgando os detalhes das campanhas, mas também incentivando novos consultores a inserirem sua produção na corretora. E nos colocamos à disposição dos que já fazem parte das nossas equipes de vendas”, afirma.

O departamento comercial divulga as campanhas e oferece um suporte contínuo. Enquanto as ações incentivam os corretores a crescerem, serve de impulsionamento na entrega de toda a produção. Essa comunicação e o apoio personalizado são essenciais para o sucesso dos parceiros de negócios.

O executivo reforça o diferencial da empresa no mercado carioca. “Considero importante captar mais gente para vender, porque garanto que somos a corretora que paga o maior percentual em comissionamento do Rio de Janeiro. Somos agressivos não só nas campanhas, mas também ao pagar as comissões”, concluiu.