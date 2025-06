Expertise Tokio Marine apresenta novidades no seguro imobiliário

EXCLUSIVO – A Tokio Marine promoveu na última quarta-feira (4), em São Paulo, mais uma edição do Expertise, evento que reuniu executivos, economistas e especialistas para debater as oportunidades e os desafios do mercado de seguros imobiliários. Realizado no Tokio Marine Hall, o encontro apontou o foco da seguradora com a inovação e a expansão de sua atuação no setor.

Na abertura do evento, o presidente da Tokio Marine Seguradora, José Adalberto Ferrara, destacou a importância da relação com os corretores como parte essencial da estratégia da companhia para o desenvolvimento de produtos voltados ao mercado imobiliário. Ele apresentou números que comprovam o crescimento e a solidez da seguradora, como uma base de 44 mil corretores, lucro líquido de R$ 1,4 bilhão e R$ 13,9 bilhões em prêmios emitidos nos últimos 12 meses. O portfólio da empresa conta hoje com mais de 90 produtos e 2.120 serviços. “Acreditamos que a indústria nacional tem poder de chegar a parâmetros internacionais e, segundo as previsões, atingir a quase 13% do PIB”, exalta.

Entre os destaques do evento, o Diretor Executivo de Produtos Massificados da Tokio Marine, Marcelo Goldman, mostrou os principais números e resultados da companhia no ramo de seguros imobiliários, com foco especial no seguro fiança locatícia. Lançado em 2019, esse produto já registrou crescimento de 210% entre 2020 e 2024, atingindo R$ 1,7 bilhão em receita. A projeção para 2025 é de R$ 2 bilhões em receitas.

Durante seu painel, Goldman informou que a carteira teve um aumento de 52% em 2024, comparado a 2023, o que posiciona a seguradora como a terceira maior do mercado em fiança locatícia. Já no Seguro Imobiliário, o crescimento no mesmo ano foi de 31%, com receita de R$ 143 milhões e previsão de alcançar R$ 500 milhões em receitas até o fim de 2025. Segundo Goldman, ainda há um amplo espaço para expansão. “

Dados do Censo 2022 apontam mais de 26 milhões de imóveis com potencial para contratação de seguros. Atualmente, o seguro fiança representa apenas 14% das garantias locatícias, enquanto o fiador responde por 38% e o depósito caução por 48%. “Temos que aproveitar a oportunidade de gerar novos negócios em cima desse segmento. O seguro como um todo é a melhor maneira de de gerar mais segurança para o cliente final”, enfatizou.

A programação contou ainda com uma análise do cenário econômico conduzida por Marília Fontes, sócia-fundadora e economista da Nord Research, que destacou que, apesar da taxa Selic ainda elevada, a inadimplência segue controlada, o que mantém o crédito ativo e sustenta o crescimento do mercado imobiliário. Marília compartilhou também que o setor vem surpreendendo positivamente, com vendas em alta e índices de confiança industrial acima da média. Segundo ela, a expectativa de queda dos juros no médio prazo deve impulsionar ainda mais o desempenho do segmento. O professor Romeo Busarello, da ESPM e do Insper, também diretor de transformação digital da Tecnisa e conselheiro da StartSe, abordou em sua participação as mudanças no comportamento do consumidor e o impacto das novas tendências no setor de seguros.

Na sequência, Magda Truvilhano e Ed Floresta, respectivamente Superintendente de Produtos RD Massificados e gerente de produtos imobiliários da Tokio Marine, apresentaram as principais inovações entregues pela seguradora nos últimos anos. Entre elas estão o aluguel mais flexível para pessoas físicas e jurídicas, a integração de sistemas via API, melhorias no processo de faturamento, a criação da célula de estratégia comercial, a oferta de coberturas inéditas como furto de bens fixos, assistência ecológica alinhada ao ESG e a utilização de robôs para análise de propostas em lote. Também foi destacada a redução do tempo médio de indenização para até cinco dias úteis, tornando a Tokio Marine pioneira no mercado nesse quesito.

Por fim, eles apresentaram as próximas inovações que serão lançadas pela seguradora ainda este ano, sendo elas: o uso de biometria facial como camada adicional de segurança, que compreende todos os envolvidos no processo de locação (proprietário e inquilino); o lançamento do seguro imobiliário plurianual, com proteção válida durante toda a vigência do contrato; e pagamentos mais flexíveis. ‘Aqui queremos atender uma necessidade do mercado imobiliário, com o intuito de oferecer mais confiança e segurança’, comentou a executiva.

Nicholas Godoy, em São Paulo