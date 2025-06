Darwin anuncia novo diretor comercial

A Darwin, seguradora definitiva autorizada pela Susep e investida do Banco Votorantim, anuncia a contratação de Geniomar Pereira como novo diretor comercial. A chegada do executivo reforça a estratégia da seguradora, que aposta na expansão da rede de corretores e no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor.

Executivo com 41 anos de trajetória no setor financeiro e de seguros, Gênio tem passagens por instituições como Bradesco, Itaú e Citibank, além de ter colaborado ativamente no desenvolvimento de modelos bem-sucedidos como os do Grupo GC, Lojacorr e Rodobens. Formado em Ciências Administrativas e Contábeis, possui especializações em Gestão Empresarial, Finanças, Marketing e Negócios por instituições como FGV, UFMG e UFJF. Ao longo da carreira, construiu sólida expertise na estruturação e expansão de negócios, no desenvolvimento de canais como bancassurance, corretoras e modelos alternativos, além de gestão de pessoas e projetos de alta complexidade.

“Estamos muito felizes com a vinda do Gênio. Sabemos do peso, da credibilidade e do relacionamento que ele tem junto aos corretores de seguros em todo o Brasil. Sem dúvida, ele será peça-chave para levar a Darwin a um novo patamar. Temos planos ambiciosos — e responsáveis — de expansão para os próximos anos, e a participação dele é fundamental para construirmos esse caminho”, afirma o fundador e Co-CEO da Darwin, Carlos Alberto (Beto) Souza Barros.

Na nova função, o executivo assume a liderança da estratégia comercial da seguradora, com a missão de acelerar o crescimento da operação, fortalecer os canais de distribuição, ampliar a carteira de corretores e fomentar parcerias estratégicas em todo o país. Ele também será responsável pela gestão de indicadores de desempenho, desenvolvimento de equipes de alta performance e interação direta com áreas internas, como marketing, produtos e operações, garantindo alinhamento das estratégias e excelência nos processos.

“Atualmente, a Darwin oferece a melhor proposta de valor para os corretores do mercado de automóveis”, garante Barros. Além de um seguro anual tradicional, com bônus e preço fixo, a companhia é referência no modelo de seguro mensal precificado por telemetria — semelhante ao da Tesla Insurance nos EUA — focado em clientes bônus zero. Ambos estão disponíveis no portal do corretor, além dos multicálculos Agger, Quiver, Corretagem Fácil e SGCOR.

Segundo o Co-CEO, a contratação de Geniomar acontece em um momento estratégico, no qual a companhia estrutura sua expansão para os próximos meses. Os planos incluem desde a oferta de produtos com limites superiores de cobertura até o lançamento de novas verticais de negócios, sempre com foco na experiência do cliente e na jornada do corretor.

“A Darwin tem um modelo que me entusiasma muito: tecnologia com toque humano, proximidade com o corretor e uma visão muito clara de onde quer chegar. Estou extremamente motivado a contribuir com essa missão, ajudando a empresa a expandir sua rede de parceiros e levar suas soluções inovadoras a cada vez mais brasileiros”, declara Gênio.

Para a companhia, a distribuição por meio do corretor de seguros continua sendo a principal força de crescimento. “Seguimos comprometidos em ser a seguradora que o corretor escolhe. E, para isso, investimos em tecnologia, em produtos competitivos e, sobretudo, em pessoas. A chegada do Geniomar representa exatamente esse movimento. Estamos prontos para um novo ciclo de crescimento, cada vez mais próximos dos nossos parceiros”, conclui Beto Barros.