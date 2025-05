Os seguros de Ramos Elementares da Bradesco Seguros apresentaram crescimento significativo no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No segmento Residencial, o aumento foi de 13%. Já os seguros Empresariais e os destinados a Equipamentos tiveram expansão de 27%.

Segundo levantamento da seguradora, esse comportamento na carteira de Ramos Elementares pode ser atribuído também a fatores como os eventos climáticos recorrentes, como enchentes e tempestades, que têm levado mais consumidores a buscar proteção para suas residências e empresas.

“O crescimento do mercado imobiliário, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, também contribuiu para o aumento na contratação de seguros. O avanço na aquisição de imóveis nessas áreas tem impulsionado a demanda por seguros residenciais”, explica o Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), houve um aumento significativo nas compras de imóveis nessas regiões.

“O aumento no número de incêndios também pode ser considerado um fator que influencia a contratação de seguros”, destaca o porta-voz. O Brasil registrou um aumento significativo nos incêndios estruturais — que incluem edificações residenciais e comerciais — em 2024. De acordo com o Instituto Sprinkler Brasil (ISB), foram contabilizadas 2.453 ocorrências, representando um crescimento de 10,4% em relação a 2023, o maior número desde o início do monitoramento. Além disso, os consumidores estão mais atentos aos riscos de outros acidentes e imprevistos em residências e estruturas comerciais”, conclui.