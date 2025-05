ENS realiza ciclo de palestras sobre cooperativismo e mutualismo

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) inicia, nos dias 20 e 21 de maio, uma nova série de encontros presenciais em São Paulo Capital e na cidade de Santos, litoral paulista, com o objetivo de promover debates sobre temas relevantes para o setor. O Ciclo de Palestras terá como tema central a “Lei Complementar 213/2025 – Oportunidades e Desafios no Cooperativismo e Mutualismo”.

O evento contará com palestra do especialista Augusto Cardoso e coordenação de Rodrigo Matos. A primeira edição será realizada no dia 20 de maio, às 8h30, no auditório da Unidade São Paulo da ENS (Rua Líbero Badaró, 293 – 27º andar, sala D). No dia 21 de maio, também às 8h30, o encontro acontece na Associação Comercial de Santos (Rua Quinze de Novembro, 137 – Centro).

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas nos links abaixo:

São Paulo (20/05) : ens.vc/ciclo-de-palestras-sp-capital



: ens.vc/ciclo-de-palestras-sp-capital Santos (21/05): ens.vc/ciclo-de-palestras-sp-santos



Mais informações e a agenda completa dos eventos promovidos pela ENS ao longo do ano estão disponíveis em: ens.vc/eventos-2025

Nicholas Godoy