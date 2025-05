A Bradesco Seguros está promovendo uma campanha de conscientização em apoio ao Maio Amarelo, movimento internacional que busca alertar a sociedade para a importância da segurança no trânsito. A iniciativa, que será veiculada nas redes sociais da seguradora e por e-mail marketing direcionado a clientes e corretores, destaca como pequenas atitudes cotidianas podem contribuir para a redução de acidentes e a preservação de vidas.

Entre os principais pontos da campanha estão lembretes sobre boas práticas no trânsito, como o uso do cinto de segurança, o respeito à faixa de pedestres, a obediência aos limites de velocidade e a importância de não utilizar o celular ao dirigir. A proposta é incentivar comportamentos mais conscientes e responsáveis nas ruas e estradas.

“Com a ação de levar informações para as redes sociais, a Bradesco Seguros reforça seu compromisso com a mobilidade segura e com a promoção de uma cultura de prevenção. A empresa acredita que a conscientização coletiva é essencial para transformar o trânsito em um ambiente mais seguro para todos”, explica Ana Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing da Bradesco Seguros.

Também neste mês, a Bradesco Seguros marca o Dia do Automóvel (13) com a ação do Mês do Automóvel. Até o dia 31 de maio, a seguradora oferecerá um voucher para lavagem e higienização para os corretores quem fizerem a ativação da plataforma Agenda do Carro Corretor.

A Agenda do Carro Corretor é uma parceria com a Car10, empresa especialista em conserto e manutenção automotiva. Por meio deste benefício, os corretores Bradesco recebem, via WhatsApp, lembretes periódicos sobre manutenção preventiva do carro e vencimento de documentos importantes, como CNH e IPVA.

“A manutenção preventiva e a cautela com os documentos são primordiais para estabelecermos a segurança no trânsito e a comodidade dos usuários, e nosso objetivo é oferecer esses cuidados para todos os nossos corretores, sejam eles segurados ou não do Bradesco Seguro Auto”, destaca o Diretor de Produtos da Bradesco Seguros, Saint’Clair Lima.