O Brasil registrou um crescimento expressivo na abertura de microempresas (ME) em 2024, o que representa uma grande oportunidade para os corretores de seguros para atuar com seguro de vida em grupo. De acordo com levantamento do Sebrae, com base em dados da Receita Federal, dos 4,1 milhões de novos pequenos negócios, 874 mil foram microempresas. Esse número representa um aumento de 21% em relação a 2023.

“Com o cenário favorável ao empreendedorismo no Brasil, os corretores de seguros têm uma excelente oportunidade para expandir suas vendas e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades de empresas com quatro ou mais titulares”, afirma Marcell Guimarães, Gerente de Vendas do Canal Corporate da Omint Saúde.

As empresas de pequeno porte (EPP) também registraram um crescimento de 16,5% no período, com a criação de mais de 190 mil novos negócios. O setor de Serviços liderou a abertura de empresas, representando 60% dos novos registros, seguido pelo Comércio, com 25%. Indústria, Construção Civil e Agropecuária também tiveram uma participação expressiva, com 15% cada.

Esse movimento reforça o potencial de expansão do seguro de vida em grupo, um produto estratégico para a sustentabilidade dos negócios. “Com um excelente custo-benefício, ele pode ser facilmente combinado com o plano de saúde na oferta aos gestores de Recursos Humanos, o que contribui para a atração e retenção de talentos”, afirma Guimarães.

O seguro de vida em grupo, além de proteger os colaboradores, é uma ferramenta fundamental para as empresas, garantindo maior segurança tanto para a empresa quanto para o funcionário, além de estar alinhado às boas práticas de ESG, evidenciando o compromisso da empresa com a governança corporativa.

Para o executivo, os empreendedores estão cada vez mais conscientes da importância de oferecer esse benefício. “Temos soluções adequadas a esse perfil de público, com coberturas e capitais diferenciados. Por isso, disponibilizamos nossos consultores para apresentá-las aos corretores”, finaliza Marcell.