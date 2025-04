Aumenta em 27% em fevereiro a procura por seguro de automóvel

A demanda do mercado brasileiro de seguro de automóvel cresceu 27,13% em fevereiro de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já na comparação com o mês anterior, janeiro, o aumento foi de 4,28%. Os dados são do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS), que mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech, empresa de soluções de inteligência artificial aplicadas a seguros e crédito.

Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech, lembra que este foi o melhor resultado desde abril de 2024, quando foi registrada alta de 33%.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 12% em relação a fevereiro de 2024. No acumulado do primeiro bimestre, foram 333.691 mil emplacamentos, quase 9% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Por região do Brasil todas apresentaram crescimento considerável da procura por seguros durante o mês de fevereiro. Na comparação com o mesmo mês de 2024, o Sul apresentou o melhor resultado, com alta de 28,38%. Norte (+26,43%), Sudeste (+25,43%), Nordeste (+22,90%) e Centro-oeste (18,40%) completam o ranking.

Demanda por idade

O Índice Neurotech de Demanda por Seguros de janeiro de 2025 também analisou a demanda por faixa etária dos segurados. Aqueles com idades entre 18 e 25 anos, que historicamente apresentam a menor procura, apresentaram crescimento de 14,85% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre os condutores com 60 anos ou mais, tradicionalmente mais cautelosos, o aumento foi de 25,76%.

Sobre o INDS

O Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS) abrange o universo das principais seguradoras brasileiras e mensura o apetite do brasileiro a assegurar o seu automóvel. Nem todas as milhões de consultas mensais registradas se transformam em apólices contratadas, pois o processo depende de fatores como o perfil da pessoa que está fazendo a solicitação, o apetite ao risco da seguradora e se há ou não indícios de fraude.