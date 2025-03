Qualicorp lança campanha “Do Carnaval ao Natal”

A Qualicorp lança sua maior campanha de vendas do ano. Com o nome “Do Carnaval ao Natal”, a ação acontece ao longo de 2025 e é voltada para corretores e supervisores parceiros. De fevereiro a dezembro, os participantes acumularão pontos com vendas de produtos nas categorias Adesão e PME. Os 232 primeiros colocados serão premiados com uma estadia all-inclusive, com um acompanhante, no Vila Galé Eco Resort, em Angra dos Reis (RJ).



Durante a estadia, todos participarão de ativações especiais da Qualicorp em um evento exclusivo de celebração e reconhecimento para premiar os melhores do ano. Já o desempenho dos participantes será acompanhado em rankings parciais, na área restrita do portal “Tamo Junto Corretor”, antes da divulgação final. O objetivo é aumentar o espírito de competição e incentivar os corretores. A lista de vencedores será divulgada no portal em 2026.



“Temos um compromisso sólido com os corretores, que são fundamentais para o acesso à saúde de milhares de brasileiros. Com esta campanha, queremos valorizar seus esforços e proporcionar um ano inteiro de oportunidades para que se destaquem. Cada venda é um passo rumo ao sucesso, e essa jornada merece ser celebrada em grande estilo”, afirma Marcos Buzo, diretor comercial da Qualicorp.



A Qualicorp atua lado a lado com os corretores, oferecendo suporte contínuo e soluções inovadoras para impulsionar suas vendas. “A campanha reforça esse relacionamento de longo prazo, criando novas oportunidades de crescimento e reconhecimento para os profissionais do setor”, complementa Buzo.



A mecânica da campanha oferece ainda a possibilidade de multiplicação de pontos, dependendo do produto vendido, potencializando as chances de classificação. Os vencedores serão premiados com uma experiência exclusiva de descanso e celebração, programada para 2026.