O papel do Seguro Garantia na economia em 2025

Com um cenário econômico em recuperação e investimentos retomando o fôlego, o Seguro Garantia se consolida como uma ferramenta essencial para empresas que atuam em contratos públicos e privados. A modalidade tem apresentado crescimento contínuo no Brasil, impulsionada pela digitalização e pela necessidade de diminuição de riscos em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico. Para 2025, especialistas do setor preveem avanços importantes em tecnologia, automação e acessibilidade, tornando o Seguro Garantia ainda mais estratégico.



De acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), o Seguro Garantia movimentou bilhões nos últimos anos, mostrando a sua importância na estruturação de contratos e no cumprimento de obrigações financeiras. Esse crescimento está atrelado à evolução das ferramentas tecnológicas que simplificam processos, reduzem custos e aumentam a segurança para todas as partes envolvidas.



Rodrigo Gouveia, CEO da FINN Seguros , corretora de seguros corporativos, destaca a importância da inovação no setor: “O mercado de Seguro Garantia está cada vez mais digital. Processos que antes levavam dias agora são resolvidos em minutos, graças ao uso de inteligência artificial e automação. Além disso, a personalização das apólices e a integração com plataformas digitais estão tornando a contratação mais ágil e acessível.”



Entre as principais tendências para 2025, a utilização de blockchain e smart contracts promete trazer ainda mais confiabilidade para as operações, reduzindo fraudes e otimizando a gestão de apólices. Além disso, soluções baseadas em Big Data e Machine Learning permitem uma precificação mais precisa, beneficiando empresas com histórico sólido de cumprimento de contratos.



Recentemente, a FINN Seguros foi adquirida pela It’sSeg Acrisure, um dos maiores grupos de corretagem de seguros do país, reforçando sua presença no mercado e ampliando sua capacidade de inovação. Com a aquisição, a FINN ganha ainda mais robustez para oferecer soluções estratégicas e tecnológicas aos seus clientes, acompanhando as tendências do setor e fortalecendo sua posição como referência em Seguro Garantia.



“Essa modalidade continuará se fortalecendo como um aliado estratégico para empresas que buscam cumprir obrigações contratuais sem comprometer seu fluxo de caixa. Nossa expectativa é que, com a evolução das tecnologias e a maior compreensão do mercado sobre os benefícios dessa modalidade, veremos um crescimento ainda mais expressivo nos próximos anos”, completa Gouveia.



Com a digitalização avançando rapidamente e novas regulamentações incentivando a adoção de soluções mais eficientes, o Seguro Garantia se consolida como uma peça-chave para empresas que desejam operar com segurança e previsibilidade em um ambiente de negócios cada vez mais exigente e dinâmico.