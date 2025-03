Austral Seguradora tem lucro líquido de R$ 43,4 milhões em 2024

A Austral Seguradora conseguiu reafirmar em 2024 a sua solidez e a expertise no setor. A companhia alcançou resultado técnico de R$93,9 milhões, 5,1% maior que em 2023, e o melhor lucro líquido da história, que registrou R$43,4 milhões. Os números refletem ainda a saúde financeira da seguradora, que mantém o compromisso com a excelência dos produtos, subscrição criteriosa, geração de caixa, além de soluções digitais que têm contribuído para o crescimento do negócio, reforçando ainda mais o relacionamento de longo prazo com os clientes e parceiros. Os prêmios emitidos brutos ultrapassaram R$1,16 bilhão e os resultados operacionais, R$33,4 milhões, com índice de sinistralidade em 7%. Houve ainda um aumento no patrimônio líquido, que chegou a R$270 milhões, crescimento de 8%.



A Austral Seguradora permanece entre as dez maiores seguradoras do país nas operações de grandes riscos – desconsiderando as carteiras de Vida, Previdência e Auto, confirmando mais um ano a posição no ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep) em Seguro Garantia – 4º lugar. Com baixíssimo índice de sinistralidade, a seguradora teve resultado recorde em prêmio, que alcançou R$287,8 milhões, e em resultado técnico de R$67,9 milhões, um incremento de 20% sobre 2023 e 11% acima do projetado para o ano.



Isso se deve, entre outros aspectos, pela ampliação de serviços digitais, crescimento do portfólio e consolidação da plataforma Plug In, que emitiu mais de 6 mil apólices em 2024. O resultado supera a marca do ano anterior, quando foram contabilizadas 5 mil apólices.



“Nossa estrutura tecnológica contribuiu para resultados muito representativos e seguiremos apostando na eficiência operacional do produto. Temos as principais corretoras conectadas a nossa plataforma, que permanece aberta para eventuais novas oportunidades, e há ainda uma expectativa no mercado de crescimento no segmento de Óleo e Gás, o que deve impulsionar ainda mais o Seguro Garantia, especialmente em garantias para projetos subsea e construção de plataforma. Além disso, o ambiente regulatório com a nova portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/MF 2.044), o Marco Regulatório do setor e a agenda do Governo para a infraestrutura do país, com a previsão, por exemplo, de 15 leilões para a concessão de rodovias neste ano, também ampliam as nossas possibilidades”, afirma o CEO da Austral Seguradora, Carlos Frederico Ferreira.

Líder em Riscos de Petróleo

Pelo sexto ano consecutivo, a companhia ocupa a liderança no segmento. Apesar da concorrência, a Austral se diferencia pelo alto nível de conhecimento técnico, representando 70% das maiores operadoras do Brasil em sua carteira. Nesta linha de negócio, a companhia obteve R$ 838,5 milhões em prêmios emitidos brutos e R$19 milhões em resultado técnico, reforçando robustez e relevância no mercado.

“O mercado manterá com uma agenda forte em projetos subsea e de construção de novas plataformas – inclusive a Petrobras, que é nosso cliente – e seguimos preparados porque a Austral se consolidou como one stop shop para o mercado de Óleo e Gás (O&G). Este é um compromisso não apenas com a excelência operacional, mas também com a sustentabilidade e a preservação ambiental, reafirmando o nosso papel como líder inovadora e responsável no segmento de seguros”, afirma o executivo.

Resultados do Grupo Austral

O Grupo Austral, controlado pela Vinci Partners, encerrou 2024 com um lucro líquido de R$ 120 milhões, apresentando um crescimento expressivo de 61% em relação ao ano anterior. O desempenho consistente é suportado pelas práticas de subscrição e pela diversificação das operações da Austral Seguradora e da Austral Resseguradora.

O Grupo registrou R$3,3 bilhões de prêmios ganhos, um incremento de 2% em relação ao ano anterior, e registrou ainda receita de R$3,9 bilhões em 2024. O retorno sobre o patrimônio foi de 18%, demonstrando capacidade de gerar valor a seus acionistas. Além disso, o patrimônio líquido da empresa cresceu 8%, atingindo R$733 milhões. A carteira de investimentos também apresentou um desempenho expressivo, totalizando R$1,9 bilhão, um aumento de 22% em comparação a 2023. Este crescimento reflete a confiança contínua da empresa em suas estratégias de investimento e na diversificação de seus ativos.