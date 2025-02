A partir de 1º de junho de 2025, Katie McGrath, atualmente CEO da divisão da América do Norte, assumirá o cargo de Chief Underwriting Officer da Corporate Solutions, substituindo Kera McDonald, que a partir da mesma data passará a ocupar o cargo Chief Underwriting Officer do Grupo Swiss Re.

Katie McGrath ingressou na Swiss Re Corporate Solutions em 2019 como Head Accident & Health da América do Norte e, em 2022, foi nomeada CEO da divisão. Katie McGrath tem mais de 25 anos de experiência desempenhando múltiplas funções em seguros comerciais, com um histórico comprovado de crescimento de negócios sustentáveis, combinando experiência técnica com uma mentalidade centrada no cliente e liderando equipes de alto desempenho. Ela continuará trabalhando em Nova York, sob a liderança de Iván González, CEO da Swiss Re Corporate Solutions.

Iván González afirmou: “Após a merecida promoção de Kera, estou muito satisfeito por termos uma sucessora tão sólida em Katie. A subscrição de seguros é fundamental para o sucesso a longo prazo do nosso negócio, e estou convencido de que, com esta nomeação, estamos bem posicionados para continuar oferecendo excelência técnica aos nossos clientes”.



Para capacitar ainda mais os clientes na gestão de riscos com seguros comerciais inovadores, a companhia introduziu as seguintes Unidades de Mercado com seus respectivos diretores:

Ásia (China, Japão, Sudeste Asiático): Robert Hunziker, Singapura

Austrália e Nova Zelândia: Kevin Bates, Sydney

Canadá: James Gasco, Toronto

França: Bruno Mostermans, Paris

Alemanha (incl. Áustria): Tina Baacke, Munique

Iberoamérica, Oriente Médio e África: Angelo Colombo, Madri

Suíça, Benelux, Países Nórdicos, Itália: Michael Rüsch, Zurique

Reino Unido e Irlanda: Nina Arquint, Londres

Estados Unidos: Adrian Hall, Nova York

Espera-se que esta nova estrutura entre em vigor em 1º de junho de 2025 e que os diretores das unidades de mercado se reportem a Iván González, que afirmou: “À medida que o setor de seguros comerciais evolui rapidamente, a proximidade com o cliente é fundamental para navegar em um cenário de riscos cada vez mais complexo. Acreditamos firmemente que esta nova configuração nos ajudará a responder melhor às necessidades específicas dos clientes e a reforçar ainda mais nossas alianças”.