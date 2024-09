A BMS Re, braço de resseguros especializados da corretora global BMS Group, anunciou a nomeação de Brad Melvin como presidente e CEO, BMS Re, EUA, a partir de novembro. Melvin se reportará ao CEO do Grupo, Nick Cook.

Melvin liderará as operações da BMS Re nos EUA com foco na entrega de metas estratégicas e no crescimento em suas MGA, especialidade regional, resseguro facultativo, soluções de saúde e capital e linhas de consultoria.

Ele se junta ao grupo tendo ocupado cargos anteriores de liderança executiva e desenvolvimento de clientes na Gen Re, CNA Financial e, mais recentemente, na AON Reinsurance Solutions, onde foi presidente do grupo de seguradoras regionais dos EUA e líder global vertical de seguros. Ele também foi membro do comitê executivo global e da equipe de liderança da AON Re e da equipe de liderança executiva da AON Corporation.

A nomeação é um marco no crescente investimento do BMS Group no crescimento do negócio e na atração das melhores pessoas e equipes do mercado.

Cook disse: “A ampla experiência de Brad tanto no cenário de operadoras nacionais quanto nos mercados regionais — áreas-chave para nosso crescimento — o torna idealmente adequado para nos liderar na próxima fase de investimento e crescimento significativos na BMS Re. Sua reputação como um líder que valoriza o trabalho em equipe e a comunicação aberta se alinha perfeitamente com os valores essenciais da nossa empresa”.

Melvin acrescentou que “A BMS Re está em um caminho claro para um grande sucesso e dou boas-vindas à oportunidade de contribuir para seu crescimento contínuo. O BMS Group tem planos ambiciosos para os próximos cinco anos, e estou ansioso para trabalhar com a equipe talentosa e trabalhadora para torná-los realidade.”

A nomeação de Melvin está sujeita à aprovação regulatória. Enquanto isso, Cook e Andrew Wheeler continuarão a liderar o negócio, apoiados pelo EXCO dos EUA e pelo COO do Grupo, Chris Brook.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.

The post Brad Melvin é nomeado CEO da BMS Re nos Estados Unidos appeared first on Revista Apólice.