Gallagher supera mercado e cresce 36% em transporte

A Gallagher – uma das três maiores empresas de corretagem de seguros, gestão de riscos e consultoria do mundo – registra aumento de 36% na carteira de transporte no primeiro semestre de 2024 no Brasil, superando a média do mercado para este segmento. Segundo os últimos dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor cresceu apenas 4,6% de janeiro até maio.

De acordo com Alan Castelo Branco, diretor da área de Transporte da Gallagher no Brasil, o resultado conquistado pela companhia reflete o uso de uma metodologia que proporcionam ao mesmo tempo, redução de custos e melhoria no nível de serviços das operações de Transporte

“Estamos intensificando a cada dia nossa forma de atuação com o mercado, proporcionado melhorarias significativas nos Programas de Seguros, sempre com o objetivo de aumentar da eficiência operacional e reduzir os custos envolvidos.

Precisamos conectar as empresas com o mercado de seguros da maneira correta, algo que exige um esforço do setor como um todo. Com mais conhecimento sobre os riscos aos quais as operações estão expostas e com maior clareza sobre a amplitude de cobertura que as apólices de Transporte oferecem, desta forma, aumentaremos ainda mais a nossa capilaridade, gerando melhores resultados para os nossos clientes, comenta o executivo.

A Gallagher Brasil finalizou o primeiro semestre de 2024 com um crescimento de 45%, quando comparado ao mesmo período de 2023. A empresa possui novas aquisições no radar e pretende crescer em linhas de negócio estratégicas, como Riscos Industriais de grande complexidade, Benefícios, Personal Lines, Garantia, Transporte, Automóvel Frota, D&O e Cyber. Em menos de três anos, a empresa alcançou novas regiões, com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia, totalizando quase 300 colaboradores.