Antes mesmo de finalizar a primeira edição do evento “A força da comunicação no mercado de seguros”, organizado pela Freela Comunicação em março deste ano, o público já se perguntava quando seria o próximo encontro. Agora, ele já tem data e local marcados. A segunda edição será realizada em 23 de outubro, na Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB), localizado na Avenida Paulista 283/287, em São Paulo.

“Sempre que conversamos com executivos do mercado de seguros, uma das barreiras a serem transpostas para que o mercado se desenvolva mais é a da comunicação. Por isso, vamos continuar investindo e trabalhando para que as experiências bem sucedidas possam ser compartilhadas e, assim, replicadas pelos atores que se interessam em ampliar este conhecimento”, destaca Kelly Lubiato, editora da Revista Apólice.

O primeiro ciclo da roda de conversa de “A força da comunicação no mercado de seguros” deu início ao debates sobre a comunicação no setor com o consumidor e com o corretor de seguros.

Agora, iniciamos uma roda de conversa temática sobre “A jornada de comunicação e atendimento no seguro auto”. “Na maioria das vezes, o automóvel é a porta de entrada do consumidor para o mercado de seguros. Essa experiência pode determinar se ele vai despertar ou não para outras seguros oferecidos pelo setor. Por isso, nós queremos debater como está a jornada da comunicação e atendimento do seguro auto”, comenta Carol Rodrigues, editora da Revista Cobertura.

Nesta edição, o evento contará com três rodas de conversas. Na primeira, será debatida a “Comunicação com o consumidor”, em que o objetivo é abordar como o mercado pode se comunicar com o cliente além do discurso das vendas e produtos. Em seguida, o “Atendimento e comunicação de valor” vai retratar como entregar a experiência do seguro auto da melhor forma, inclusive mostrar como uma comunicação eficiente em um momento sensível como é a ocorrência de um sinistro pode gerar valor para a companhia. O encontro será encerrado com a roda “Jornada de comunicação integrada”, em que serão apresentados cases sobre como a comunicação permeia todas as áreas companhia, tornando-se única, facilitando o trabalho do corretor e a vida do consumidor.

Serviço

Data: 23 de outubro, das 8h ao 12h

Local: Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB

Endereço: Avenida Paulista 283/287, em São Paulo (SP)

