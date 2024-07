Mapfre dá dicas para quem mora sozinho e reforça a importância do seguro residencial

Morar sozinho pode ser um sinônimo de liberdade, autonomia e independência. Segundo o último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, cerca de 11,8 milhões de imóveis são ocupados por apenas uma pessoa no Brasil. A Mapfre preparou dicas de segurança para quem mora sozinho, além de reforçar a importância de se proteger com um seguro residencial.

Para a superintendente de seguros massificados da Mapfre, Andréa Nogueira Soares, ter uma rotina de atenção e de cuidados atrelada ao produto de proteção do lar garante segurança e bem-estar para as pessoas que moram sozinhas: “O seguro residencial é um importante aliado neste processo, pois, além de oferecer cobertura para diversos eventos como incêndios, explosões e quedas de raio, disponibiliza assistências em serviços como chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro, garantindo um suporte rápido e especializado em situações emergenciais”.

Andrea Nogueira, superintendente de seguros massificados da Mapfre



A executiva reforça que os moradores de lares unipessoais devem ter atenção redobrada, principalmente ao saírem de casa: “quando estamos longe de nossas residências, precisamos adotar algumas medidas preventivas para ficarmos sem preocupações, como trancar portas e janelas, além de verificar se todos os aparelhos eletrodomésticos estão desligados”, pontua Soares.

Confira algumas dicas de cuidado e prevenção para quem mora sozinho:

Mantenha a casa sempre trancada;

Invista em medidas de segurança, como a instalação de alarmes e câmeras de segurança;

Verifique se o fogão está desligado quando terminar de utilizá-lo;

Torneiras também devem ser conferidas após o uso;

Cuidado ao usar escadas para limpar janelas ou fazer algum reparo na casa;

Ao sair por um longo período, desligue eletrodomésticos e eletrônicos da tomada para evitar curtos-circuitos e incêndios;

A mesma dica vale para o fechamento do registro de água e gás;

Tenha um kit de primeiros socorros completo, além de medicamentos utilizados com frequência;

Uma caixa de ferramentas é uma importante aliada para pequenos reparos e instalações básicas;

Mantenha a casa livre de obstáculos que possam causar quedas e tropeços;

Utilize o banheiro com cuidado, a fim de evitar quedas.

O seguro residencial da Mapfre garante assistência 24 horas, além de suporte complementar com uma variedade de coberturas diferenciadas. Dentre as básicas estão proteções contra incêndios, quedas de raio dentro do terreno do imóvel do segurado, explosão de qualquer natureza e queda de aeronaves.

As coberturas opcionais protegem equipamentos e instalações eletroeletrônicas em caso de variação anormal da tensão ou curto-circuito, quebra de vidros, roubo ou furto. Já as assistências disponibilizam serviços essenciais para pessoas que precisam de auxílio em tarefas como chaveiro, eletricista, vidraceiro, desentupimentos e instalações variadas.

“Morar sozinho pode ser uma experiência enriquecedora. Ao tomar medidas preventivas é possível garantir um lar seguro, acolhedor e tranquilo. E o seguro residencial da Mapfre oferece soluções por meio de planos e valores que atendem às necessidades do segurado em diversos momentos”, finaliza Andréa.