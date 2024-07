Grupo Apisul tem nova ferramenta para gerenciamento de multas 

Para auxiliar o mercado de transporte de carga, o Grupo Apisul acaba de lançar a ferramenta de “Gestão de Multas” para a otimização da operação de transportadores e embarcadores. Administrar uma frota não é somente monitorar rotas, é também lidar com surpresas e possíveis infrações de profissionais e veículos que estão nas estradas do país.

Além das punições, hoje, as multas de trânsito trazem um alto custo mensal para as empresas com o pagamento das infrações. Mas, esses gastos podem ser reduzidos e até evitados com aplicação de medidas de maior controle, seja para a quitação ou até mesmo contestação se assim couber recurso.

De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), no último ano, mais de 78 milhões de veículos cometeram infração de trânsito e, dentre eles, também estão caminhões e carros destinados à logística. Os dados revelam que existe uma demanda que precisa de cuidados e atenção.

A “Gestão de Multas” visa melhorar processos internos e ampliar o controle de maneira rápida e descomplicada. No dashboard da ferramenta, as empresas de transporte de carga conseguem visualizar em detalhes o número de infrações por região, ranking por tipos de multa, leitura dos indicadores de todas as multas pendentes e ainda fazer a identificação dos motoristas infratores.

“Desenvolvemos este facilitador que dá previsibilidade para o cliente antecipar seus pagamentos, o que representa um desconto de até 20% e se torna um aliado na economia das empresas trazendo retorno financeiro. A Gestão de Multas auxilia que a frota cumpra todas as leis e regulamentos, assim, evitando penalidades desnecessárias”, destaca o diretor comercial do Grupo Apisul, Leandro Garcia.

Por meio de uma única interface, o gestor visualiza todas as pendências, status de cada veículo, consegue gerar boletos e realizar pagamentos, sem a necessidade de deslocamentos físicos e espera em órgãos reguladores. Tudo isso, ajuda ainda a reduzir horas de colaboradores que antes realizavam todos esses processos de forma manual.

Além desta etapa mais imediata, a solução fornece dados para trabalhos com foco na segurança, promovendo a avaliação de funcionários e indicando práticas corretivas para iniciativas de conscientização dentro do transporte. O conhecimento é fomentado como base educadora para evitar infrações futuras.

Ao identificar padrões de comportamento inadequado no trânsito, a empresa pode agir preventivamente para evitar acidentes, desta forma, contribuindo para a segurança do profissional e também das pessoas que estão no trânsito, seja nas estradas ou nas cidades.

Garcia diz que quando se dá o direcionamento correto para as multas é possível otimizar os fluxos e impedir que veículos e condutores fiquem parados por muito tempo.

Ainda segundo a Senatran, as principais infrações registradas são: o excesso de velocidade, o avanço do sinal vermelho, andar em locais e horários não permitidos conforme a regulação e a falta de identificação do condutor.