Fundación Mapfre abre inscrições para pesquisas em saúde, seguros e previdência social

Até 17 de outubro, a Fundación Mapfre recebe inscrições para a nova edição do programa de auxílio à pesquisa Ignacio H. Larramendi, com um valor de apoio total de 265 mil euros. A iniciativa visa apoiar as pesquisas relacionadas às principais áreas de atuação da instituição: saúde, seguros e previdência social.

Podem participar projetos de pesquisadores individuais ou equipes de pesquisa, dentro da esfera acadêmica e profissional. Os pesquisadores precisam desenvolver o trabalho de maneira independente ou no âmbito de universidades, hospitais, empresas ou centros de pesquisa aos quais estejam vinculados.

“O Auxílio à Pesquisa Ignacio H. de Larramendi é mais uma iniciativa da Fundación Mapfre que visa promover um futuro melhor e mais saudável para todos. Por meio dele, apoiamos o desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo e, neste ano, com foco nas áreas de saúde, seguros e previdência social, que são pilares fundamentais para a instituição”, explica Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

Auxílio à Pesquisa Ignacio H. de Larramendi

O valor máximo do auxílio para projetos relacionados à saúde é de 30 mil euros brutos. Os trabalhos de pesquisa podem ser sobre prevenção de obesidade, educação em manobras de emergência para a população em geral; promoção de atividade física, avaliação de lesões corporais, gerenciamento de saúde, longevidade e qualidade de vida, entre outros.

Os auxílios também são destinados a pesquisadores que desenvolvam projetos relacionados a seguros, gerenciamento de riscos, novas tecnologias na área de seguros e bem-estar social: pensões, poupança, investimento, liquidação de ativos e Economia sênior (Economia da longevidade), que receberão até 15 mil euros brutos por auxílio.

O âmbito desta convocação é mundial e os projetos podem ser enviados em espanhol, inglês e português até 17 de outubro de 2024.

As condições podem ser consultadas em:

https://www.fundacionmapfre.com.br/premios-bolsas/ignacio-h-de-larramendi