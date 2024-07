Especialistas da REP Seguros e da Universidade Feevale já estão preparados para a próxima edição do REP Talks que acontece nesta segunda-feira, dia 8/7. O tema será “Do risco à oportunidade: ações frente às mudanças climáticas”.

O assunto será abordado a partir de diferentes pontos de vista, desde a importância de olhar para eventos do passado, até a necessidade de repensar a relação do ser humano com o planeta para planejar o futuro. A história nos ensina que civilizações podem, de fato, emergir mais fortes e prósperas após grandes crises. Muitos são os exemplos que comprovam essa capacidade de superação e transformação. Um deles é o Furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005. Mas, com planejamento e investimento adequados, a cidade se reergueu e retomou seu polo cultural e turístico.

As enchentes de maio no Rio Grande do Sul são uma catástrofe climática sem precedentes no estado. Para que possam representar uma oportunidade para o crescimento de empresas e do povo gaúcho, é preciso que a reconstrução das áreas afetadas aconteça de forma sustentável, com foco na resiliência a eventos climáticos extremos. Além disso, é fundamental conscientizar as pessoas da importância de estar preparado para enfrentar as mudanças climáticas que vêm pela frente. O governo também precisa investir na construção civil sustentável, na agricultura resiliente e em soluções tecnológicas para gestão de água e riscos.

Os speakers confirmados para essa edição, que vão aprofundar essas temáticas e muitas outras questões, são: Danielle Martins, doutora em Qualidade Ambiental e professora da Universidade Feevale, Felipe Weiler Cervi, Presidente da REP Seguros, Juliana Tseng, Superintendente de P&C, Resseguro e Garantia da REP Seguros, Renato Soares, Gerente de Gerenciamento de Riscos da REP Seguros e Marco Lopes, Superintendente de Relacionamento Comercial da REP Seguros. Esse time irá compartilhar seus conhecimentos e insights sobre como empresas e indivíduos podem transformar os desafios climáticos em oportunidades de crescimento e desenvolvimento sustentável.

O evento será 100% online e ao público, e proporcionará uma discussão aprofundada sobre essas questões. Prepare-se para um debate informativo, engajador e inspirador.

