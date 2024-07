Affiance anuncia oportunidades aos corretores no ES

A administradora de benefícios mineira Affiance Life, que está em processo de expansão no mercado, chega ao Espírito Santo por meio de parceria com a operadora You Saúde. As empresas vão comercializar planos coletivos por adesão com diferenciais competitivos para os corretores.

De acordo com a diretora Comercial da Affiance, Fabiana Cardoso, serão ofertados produtos com coberturas ambulatorial e hospitalar completa, nas acomodações enfermaria e apartamento, atendendo à legislação vigente no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A executiva reforça as vantagens para os corretores capixabas que desejam fazer negócios com a empresa. “Garantimos aos clientes de nossos corretores acesso ao sistema de saúde privado de qualidade, eficiente e bem desburocratizado. Os parceiros têm acesso às vendas de forma 100% digital, ganham agilidade e qualidade no processo de comercialização, aumentando gradativamente sua carteira”.

Fabiana Cardoso garante que a administradora tem “as melhores campanhas de incentivo do mercado, com pagamento por vida”. Aos campeões de vendas no período inicial de operação, a companhia dará um presente especial, um passeio de helicóptero pela região de Vitória.

“É uma experiência inesquecível que tem como objetivo valorizar os parceiros fiéis. Estaremos sempre próximo ao canal corretor, com remunerações personalizadas e premiações exclusivas, além de fornecer o suporte de nosso time de gestores bastante experiente no mercado”, complementa.

Lançamento – A festa de lançamento da parceria aconteceu no dia 20 de junho, em Vitória (ES). Cerca de 200 convidados participaram do evento, entre líderes do setor, executivos da administradora e da operadora, parceiros de negócios e corretores da região. Na oportunidade, foram anunciados os produtos a serem comercializados bem como as premiações da primeira campanha de vendas no Estado.