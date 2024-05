EXCLUSIVO – Você sabia que desde 2014 todos os carros nacionais possuem freio ABS? E que este é um dos itens mais importantes para uma direção segura? Estas e outras informações importantes podem ser encontradas no Curso de Direção Defensiva e Contratação Consciente oferecido gratuitamente no site da ENS.

O curso de pilotagem defensiva foi desenhado pelo Centro de Pilotagem Roberto Manzini, um dos mais importantes do Brasil, que já treinou nomes como Felipe Massa e conta com uma equipe de pilotos vencedores, como Gaetano Di Mauro.

De acordo com Luiz Mattua, superintendente de TI, Marketing e Vendas da ENS, a parceria foi desenvolvida há quase dois anos, para criar um produto que ajudasse as seguradoras a desenvolver o mercado de seguro auto, com um atrativo que fosse capaz de atender todas as pessoas. “Queremos que as pessoas entendam o que é direção defensiva, para o que serve e como isso pode ajudar a reduzir os sinistros e as estatísticas perversas de acidentes de trânsito”.

O curso está disponível online, no site da Escola de Negócios e Seguros. Ele mostra como os conceitos funcionam na prática. Foi difícil convencer pilotos de que era possível fazer um curso online para direção defensiva. O curso é interativo, com estímulos visuais, exigindo a participação do aluno, com vídeos, gráficos, textos, sempre acompanhados de narração.

O projeto cria cultura de segurança na direção nas empresas que já utilizam os serviços. A escolha do conteúdo foi feita pelo Roberto Manzini e sua equipe de especialistas. A ENS e a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito entenderam a necessidade de disponibilizar este curso para a sociedade de forma mais ampla.

“A experiência da ENS com seguro e a da Abramet, que entende as doenças do condutor, se juntaram à nossa, de treinamento de pilotos. Eu acredito que a metodologia que aplicamos, que atua de forma preventiva, identificando o risco para evitar o perigo. Ensinamos o que está fora do contexto”, antecipa Roberto Manzini, presidente do Centro de Pilotagem.