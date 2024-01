Mais um ano se inicia

Chegamos ao final de 2024, um ano cheio de mudanças

para o mercado de seguros. Acompanhamos o lançamento do PDMS – Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros e torcemos para chegar a 2030 com participação

de 10% do setor no PIB nacional.

No setor de saúde, houve uma grande investida das seguradoras e operadoras contra as fraudes que, segundo dados

do IESS, representam mais de 12% do valor arrecadado. A única

preocupação é saber se estão sendo punidas as pessoas certas.

Vimos a consolidação da HDI Seguros como a segunda

maior empresa do setor, após a aquisição da Liberty Seguros.

Quase no apagar das luzes de 2024, a operadora Amil foi vendida

para José Seriperi Junior, fundador da Qualicorp, em um negócio

bilionário.

Olhando para o futuro, para entender as tendências, conversamos com executivos de mais 20 empresas, de diversas áreas

do setor, para saber o que vem pela frente. Em nossa matéria sobre as perspectivas para 2024, temos a oportunidade de conhecer o pensamento das pessoas que guiam o setor de seguros. O

resumo é bastante positivo: a maioria aposta no crescimento do

setor e no desenvolvimento de novas tecnologias que possam

apoiar a inovação.

Também publicamos nesta edição um levantamento que

fizemos com corretores de seguros para conhecer as melhores

seguradoras de 2023: As cinco seguradoras mais citadas pelos

corretores de seguros foram Porto, Bradesco, AXA, Tokio Marine

e Allianz. Na matéria você terá a oportunidade de conhecer também quais seguradoras são as melhores nas carteiras de automóveis, seguro rural, seguro de vida, riscos financeiros, previdência

privada e saúde.

Vale a pena conferir!