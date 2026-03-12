XVIII Congresso da AIDA Brasil começa hoje no Rio de Janeiro

A AIDA Brasil realiza, nos dias 12 e 13 de março de 2026, o XVIII Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort. O evento reunirá especialistas do mercado segurador, autoridades, acadêmicos e profissionais do direito para discutir os impactos e desafios trazidos pela nova Lei de Contrato de Seguro (LCS).

A programação do primeiro dia, 12 de março, terá início às 8h30, com o credenciamento dos congressistas. Às 9h, ocorre a palestra de abertura sobre a irretroatividade da Lei do Contrato de Seguro, com participação do desembargador Humberto Dalla Bernardina de Pinho (TJRJ) e do professor Luciano Benetti Timm (IDP), sob mediação de Maria Amélia Saraiva, presidente da AIDA Brasil.

Na sequência, às 10h30, o 1º painel abordará a adaptação à LCS na subscrição, com Alessandra Monteiro (Austral Re), Marcia Cicarelli (ENS) e Arthur Mitke (AXA). A mediação será de Victor Benes, diretor da AIDA Brasil.

À tarde, às 14h, o 2º painel tratará da adaptação à LCS nos seguros de vida e integridade física, com Adriana Simões (Porto Seguro), Antonio Rezende (FenaPrevi/Prudential) e Júlia Lins (Susep). A mediação será de Thiago Junqueira, diretor da entidade.

Às 16h, serão realizadas as reuniões dos Grupos Nacionais de Trabalho (GNTs), que discutirão temas relevantes para o desenvolvimento do direito do seguro. Em seguida, às 17h30, acontece o lançamento das obras da AIDA Brasil.

Encerrando a programação técnica do dia, às 17h45, o 3º painel discutirá ressarcimento, sub-rogação e prescrição, com Hilton Santos (Swiss Re), Leonardo Grecco (TJSP) e Paulo Henrique Cremoneze (Instituto de Direito dos Transportes), sob mediação de Gustavo León, diretor da AIDA Brasil.

A programação do primeiro dia será encerrada às 19h30, com um momento de confraternização entre os congressistas, promovendo networking e troca de experiências entre os profissionais presentes.

O congresso conta com patrocínio diamante da Porto; patrocínio ouro do Instituto Internacional de Direito dos Transportes, da CNseg e da Prudential; patrocínio prata da ENS – Escola de Negócios e Seguros, da Bradesco Seguros e da CoreBR Soluções Estratégicas. O evento conta ainda com apoio da ANSP, ABGR e CRSNSP.

Mais informações sobre o congresso e a programação completa podem ser acessadas em:

https://aida.org.br/congresso-aida/