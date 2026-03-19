Sou Segura abre bolsas integrais de MBA para mulheres

A Sou Segura abriu as inscrições para o programa souMBA, iniciativa voltada à concessão de bolsas integrais de MBA para mulheres do mercado de seguros. As interessadas podem se candidatar até 5 de abril.

O processo seletivo prevê a oferta de 25 bolsas 100% gratuitas para associadas da entidade. O programa é direcionado a profissionais cujo contexto financeiro inviabiliza o investimento integral em cursos de pós-graduação. As aulas serão realizadas em formato remoto, com transmissão ao vivo.

Os cursos serão oferecidos em parceria com a Universidade de São Paulo, por meio do MBA USP/Esalq, instituição reconhecida pela atuação acadêmica e produção científica no país. Entre as opções disponíveis estão MBAs nas áreas de Gestão de Processos, Gestão de Pessoas, ESG e Negócios Sustentáveis, Finanças e Controladoria e Cibersegurança.

Para participar do processo seletivo, é necessário ser associada à Sou Segura e o edital com as informações completas estão disponíveis na página oficial do programa, onde também é possível realizar a inscrição.