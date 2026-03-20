Qualicorp abre 16 vagas comerciais em Curitiba

A Qualicorp abriu 16 vagas de emprego em Curitiba para atuação nas áreas comercial e de atendimento ao cliente. As oportunidades são voltadas a profissionais com perfil de vendas e foco em relacionamento.

De acordo com a empresa, os candidatos devem ter Ensino Médio completo ou Ensino Superior em curso, preferencialmente em áreas como vendas ou administração. Experiência prévia em varejo — como shopping, veículos e imóveis — ou em serviços, como telefonia, crédito consignado, seguros e consórcios, é considerada um diferencial.

A companhia busca profissionais com capacidade de geração de negócios e foco na construção de relacionamento com clientes, em linha com a estratégia de atuação regional.

Os colaboradores contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, participação nos resultados, licenças parentais estendidas e day off no aniversário. A empresa também oferece iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional, como universidade corporativa e parcerias educacionais, além de programas de bem-estar físico e emocional. As inscrições podem ser realizadas por meio da página de carreiras da companhia.