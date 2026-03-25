IBA debate Lei de Seguro em congresso no Rio

A diretora institucional do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), Raquel Marimon, participou como palestrante do 6º painel do XVIII Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência, realizado em março no Sheraton Grand Hotel & Resort. Promovido pela Associação Internacional de Direito do Seguro (AIDA), o evento reuniu mais de 700 participantes.

O painel teve como tema “Adaptação à LCS: seguros de danos e responsabilidade civil” e abordou os impactos da Lei de Contrato de Seguro (LCS) sobre essas modalidades. Além de Marimon, participaram do debate Danilo Brum, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Glauce Carvalhal, diretora jurídica da CNseg.

Durante o encontro, foram discutidos os desafios do mercado segurador na adaptação às novas exigências regulatórias. Segundo Marimon, a integração entre as áreas atuarial e jurídica é essencial nesse processo. “A atuação do IBA no evento reforça a importância de trazer a perspectiva atuarial para discussões que envolvem as mudanças legislativas no setor. A Lei do Contrato de Seguro é um marco e a adaptação a ela é essencial para que o mercado continue sólido, confiável e sustentável”.

O congresso abordou temas relacionados à aplicação da LCS em diferentes segmentos, como seguros de vida, integridade física, sub-rogação, prescrição e os desafios na regulação e liquidação de sinistros. O painel foi moderado por Ana Rita Petraroli, conselheira da AIDA, e Mariana Menescal, presidente GNT de Responsabilidade Civil da entidade. As discussões destacaram a necessidade de conhecimento técnico aprofundado aliado a uma visão estratégica para lidar com as transformações no setor.

A Diretoria Institucional do IBA enfatizou a prioridade na troca de experiências entre diferentes áreas do setor, como a atuária, o direito e a regulação. Para ela, eventos como este são fundamentais para o aprimoramento das práticas jurídicas e atuariais e para garantir que os profissionais do setor de seguros estejam preparados para lidar com os desafios da nova legislação. “Participar do congresso é uma excelente oportunidade para o IBA reforçar o seu compromisso com a educação continuada, o aprimoramento técnico e a inovação no mercado de seguros”, concluiu.