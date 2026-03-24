Grupo Valy dobra de tamanha em doze meses

O Grupo Valy, formado por corretoras de seguros do interior de São Paulo, dobrou de tamanho nos últimos doze meses. Criado oficialmente em 2025 com oito afiliados e R$ 50 milhões em produção, hoje a organização já conta com 16 corretoras e R$ 120 milhões em negócios envolvendo seguros em geral para pessoas e empresas.

Parte desse sucesso se deve ao perfil do grupo, que nasceu da união de corretoras que acreditam no poder da colaboração e do fortalecimento mútuo. Juntas, atendem quase 40 mil clientes nas cidades de Campinas, Sumaré, Americana, Limeira, Iracemápolis, Piracicaba, Rio Claro, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Arthur Nogueira e São João da Boa Vista. “Formamos uma aliança de valor que fortalece e impulsiona corretoras de seguros, transformando desafios em oportunidades e promovendo seu crescimento sustentável. O nosso compromisso é com o desenvolvimento das corretoras e construção de um mercado mais sólido e inovador”, explica Frederico Leopoldo, presidente do Grupo Valy.

Uma das iniciativas do grupo foi a construção de uma área de sinistros unificada, que gera redução de custos das corretoras e profissionalização da operação. “É um avanço importante para todos, porque permite que cada corretora tenha mais tempo livre para prestar atendimento e se dedicar às vendas”, pontua. Atualmente, o grupo oferece ainda outras soluções como consultoria comercial, laboratório para vendas de novos produtos, parcerias e relacionamento com as seguradoras, treinamento de corretor para corretor, benchmarking e networking, e um ambiente que impulsiona inovações.

Como plano futuro, o Grupo Valy também terá uma área dedicada a comercialização de consórcios. “Queremos seguir evoluindo, ao estabelecer parcerias com as melhores seguradoras do mercado, e gerando benefícios para todos os atores do processo, corretoras, seguradoras e segurados”, finaliza.

Com sede em Limeira (SP) e com atuação na região de Campinas, o Grupo Valy é atualmente formado pelas corretoras Alternativa, Bom Seguro, Ceseg, Consulseg, Dacel, Guarnieri, Lapa, Lenanzo, Libese, MEC, Medon, Mônaco, Pozzebom, R1, São João e Vify.