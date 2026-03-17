Generali registra lucro e resultado operacional recordes

O Grupo Generali registrou resultados históricos em 2025, marcando o primeiro ano de execução do plano estratégico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. A companhia alcançou recorde tanto no resultado operacional quanto no lucro líquido ajustado, impulsionada pelo desempenho positivo em diferentes linhas de negócio.

Segundo Philippe Donnet, CEO do grupo, os números refletem a evolução consistente da estratégia em um ambiente desafiador. “Nossos resultados recordes de 2025 marcam um primeiro ano muito bem-sucedido do nosso plano estratégico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excelence’ e confirmam a criação contínua de valor para todos os nossos stakeholders. Em um ambiente ainda marcado por grande incerteza, fortalecemos nosso papel como um verdadeiro Parceiro Para Vida Toda para todos os clientes, oferecendo proteção, estabilidade e tranquilidade”, detaca.

Os prêmios brutos emitidos somaram € 98,1 bilhões, crescimento de 3,6% na comparação anual, com destaque para o segmento de P&C (Property & Casualty), que avançou 7,6%.

No segmento de Vida, as entradas líquidas atingiram € 13,5 bilhões, impulsionadas pelas linhas de Proteção & Saúde e produtos Unit-Linked e híbridos. Já o Valor de Novos Negócios (VNB) cresceu 6,2%, totalizando € 3,1 bilhões.

O resultado operacional do grupo alcançou € 8,0 bilhões, alta de 9,7%, configurando o maior já registrado pela companhia, com contribuição de todas as unidades de negócio. “O foco na excelência nas capacidades essenciais se reflete no desempenho excepcional de P&C, com forte lucratividade técnica subjacente, e nas melhores entradas líquidas de Vida da categoria, que destacam a liderança europeia da Generali nesse segmento e a alta qualidade da nova produção”.

A rentabilidade técnica também apresentou evolução relevante. A Razão Combinada (CoR) melhorou para 92,6%, uma redução de 1,4 ponto percentual, enquanto o CoR não descontado recuou para 94,3%, com queda de 1,6 ponto percentual.

O resultado líquido ajustado chegou a € 4,3 bilhões, crescimento de 14,5%, também em nível recorde. O lucro por ação ajustado avançou 16,2%, alcançando € 2,85.

A área de gestão de ativos e patrimônio também apresentou crescimento, com ativos sob gestão (AUM) totalizando € 900 bilhões, alta de 4,3%. As entradas líquidas no segmento somaram € 16 bilhões. “A Gestão de Ativos e Patrimônio também demonstrou um impulso crescente com entradas líquidas sólidas. Além disso, estamos acelerando a transformação do modelo operacional do Grupo por meio da ampla implantação de IA, digitalização e automação, e estamos muito satisfeitos com o notável progresso alcançado em direção às nossas ambiciosas metas de Sustentabilidade”, conta.

A posição de capital permaneceu sólida, com índice de solvência de 219%, acima dos 210% registrados no exercício anterior, refletindo a capacidade de geração de capital do grupo.

A companhia informou ainda que pretende propor o pagamento de dividendo por ação de € 1,64, crescimento de 14,7%, além de um programa de recompra de ações de € 500 milhões, sujeito à aprovação em assembleia. “Aproveitando essa entrega impressionante e nossa forte posição de capital, e de acordo com o claro compromisso de garantir retornos cada vez maiores para nossos acionistas, estamos mais uma vez propondo um aumento do dividendo por ação, junto com o lançamento da recompra de ações de 500 milhões de euros para 2026. Nossas pessoas são a base fundamental do sucesso do Grupo, e quero agradecer sinceramente a todos os colegas e conselheiros por este excelente início do plano estratégico”, conclui.