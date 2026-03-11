Encontro de Resseguro tem como objetivo promover a transparência, diz Fenaber

EXLCUSIVO – Depois de sete anos desde a sua oitava edição, a Federação Nacional das Empresas de Resseguro (Fenaber) realiza, nos dias 19 e 20 de maio, o próximo Encontro de Resseguro no Rio de Janeiro. A iniciativa é voltada à discussão de tendências, desafios e oportunidades para o setor, que atualmente enfrenta um cenário de aumento da complexidade dos riscos enfrentados por empresas e cadeias produtivas. Além disso, o encontro tem como objetivo ampliar o debate sobre o papel do resseguro na estrutura de proteção da economia.

Organizado em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o evento ocorrerá no Windsor Convention & Expo Center no centro do Rio de Janeiro e pretende reunir executivos de seguradoras e resseguradoras, especialistas e clientes, além de autoridades e reguladores.

A proposta foi detalhada nesta terça-feira (11) durante encontro da entidade com jornalistas da imprensa especializada. Na ocasião, a presidente da Fenaber, Rafaela Barreda, e Juliana Alves, vice-presidente da Federação, destacaram que o objetivo do encontro é ampliar o entendimento sobre o funcionamento do resseguro e promover maior integração entre os participantes da indústria entendo os principais tendências e pilares que deve conta com toda a força e atuação do mercado de seguros e resseguros. Segundo elas, a federação reúne atualmente 26 membros entre resseguradores locais, admitidos e eventuais que atuam no país. “O objetivo é trazer conhecimento sobre como o resseguro funciona, quais são as possibilidades de transferência de riscos e promover a interação e o diálogo entre os participantes desse mercado”, afirmou.

Durante a conversa, representantes da entidade também destacaram que o encontro ocorre em um momento de mudanças relevantes na forma como organizações avaliam e gerenciam riscos. Eventos climáticos extremos, avanços tecnológicos e tensões geopolíticas globais vêm ampliando o nível de complexidade das exposições enfrentadas por empresas e governos, aumentando a demanda por soluções de proteção e transferência de riscos.

Nesse contexto, o resseguro, mecanismo que permite às seguradoras transferirem parte dos riscos assumidos, ganha importância estratégica para ampliar a capacidade de cobertura do mercado segurador. Apesar do ambiente global mais desafiador, a avaliação apresentada pela entidade é de que o Brasil permanece como um mercado com potencial relevante para o desenvolvimento do setor.

Segundo Rafaela, o país reúne condições que podem ampliar o espaço para soluções de transferência de risco e para a atuação de resseguradoras. A executiva destacou que iniciativas como o encontro buscam justamente ampliar o debate técnico e aproximar os diferentes agentes envolvidos na estrutura de proteção do mercado.

A vice-presidente por sua vez, complementou sobre a importância de ampliar a compreensão sobre como funcionam as estruturas de seguro e resseguro e sobre a forma como os riscos são contratados, principalmente agora com o Novo Marco Legal do Seguros, no qual cobra mais transparência na comunicação entre segurados, seguradoras e resseguradoras para um desenvolvimento sustentável do setor. “O mercado precisa buscar cada vez mais equilíbrio e transparência na forma como os riscos são apresentados e contratados. É importante que o segurado compreenda exatamente qual risco está sendo transferido e como essa estrutura envolve de forma equilibrado ambos os lados, é importante ser debatido”, frisou.

A expectativa da Federação é que o evento contribua para ampliar o conhecimento técnico sobre o funcionamento do resseguro e fortalecer a troca de experiências entre seguradoras, resseguradoras, corretores e grandes empresas que demandam estruturas mais sofisticadas de gestão de riscos.

Nicholas Godoy, do Rio de Janeiro.