Corretor lança livro sobre trajetória e estratégias no mercado de seguros

Empreender no mercado de seguros pode ser um caminho promissor, mas exige conhecimento, estratégia e visão de longo prazo. Com o objetivo de compartilhar experiências e orientar novos profissionais do setor, o corretor de seguros, administrador de empresas, jornalista e especialista em seguros Djaildo Almeida lança o livro “Do Zero ao Topo: O Caminho para uma Corretora de Seguros de Sucesso”.

A obra reúne aprendizados acumulados ao longo de quase três décadas de atuação no mercado securitário e apresenta um guia prático para quem pretende ingressar no setor, estruturar uma corretora, ampliar resultados e construir um negócio sólido e sustentável.

No livro, Djaildo Almeida aborda desde os primeiros passos para iniciar na profissão até estratégias de crescimento, gestão, relacionamento com clientes e posicionamento no mercado. A publicação também traz reflexões sobre ética, profissionalização do corretor de seguros e o papel social do seguro como instrumento de proteção financeira para famílias e empresas.

Um dos destaques da obra é o prefácio assinado por Eduardo Borges, vice-presidente da Maxpar, empresa que atua no segmento de assistência e serviços.

No texto de apresentação, Borges destaca a importância da disseminação de conhecimento prático para o fortalecimento do mercado segurador no país. “Este livro nasce da experiência real de quem construiu sua trajetória no mercado de seguros com dedicação e propósito. Djaildo Almeida compartilha conhecimento, visão empreendedora e valores que ajudam a formar uma nova geração de profissionais comprometidos com a proteção das pessoas e com o crescimento sustentável do setor.”

Djaildo também menciona o apoio recebido para a concretização do projeto editorial. “Tenho profunda gratidão à Maxpar e, em especial, ao Eduardo Borges, por acreditarem neste projeto. O apoio deles foi essencial para que este livro saísse do papel e pudesse contribuir com o desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil.”

Além de reunir orientações práticas, a publicação também busca destacar a importância do seguro como ferramenta de proteção e planejamento financeiro. “O seguro protege sonhos, patrimônios e famílias. Compartilhar conhecimento sobre esse mercado é uma forma de fortalecer a profissão e incentivar novos empreendedores a construir negócios sólidos e responsáveis”, afirma o autor.