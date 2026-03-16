Bradesco Seguros nomeia novos superintendentes para o Sul

A Bradesco Seguros realizou mudanças nas lideranças de duas de suas sucursais na Região Sul. Desde janeiro, as unidades de Porto Alegre e Blumenau contam com novos superintendentes comerciais locais.

Diego Alberto Gassenferth assumiu a sucursal da capital gaúcha após quase 17 anos de atuação na Seguradora. O profissional já passou pelas áreas de Operações, Departamento de Emissões de Ramos Elementares, Automóveis, Sinistros e Comercial. Em cargos de liderança, Gassenferth já esteve à frente de sucursais, como Ponta Grossa e Blumenau. “Assumo com grande entusiasmo e senso de responsabilidade a sucursal de Porto Alegre, uma das mais relevantes da Região Sul e do país, encarando este novo desafio com motivação, compromisso e foco em resultados”, afirma.

À frente da sucursal de Blumenau está o superintendente Felipe Fleury, que atua há 11 anos na Bradesco Seguros. Ele já foi gerente comercial na unidade de Joinville e ocupou cargos de liderança em Novo Hamburgo e Caxias do Sul. “Chego à sucursal de Blumenau com o mesmo entusiasmo, foco nas pessoas e compromisso com o crescimento e os resultados sustentáveis”, destaca Fleury.