Allianz patrocina Coala Festival 2026

A Allianz Seguros anunciou o patrocínio ao Coala Festival 2026, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina. O evento chega à sua 12ª edição com foco na valorização da música brasileira e na promoção de novos talentos. Além da participação no festival, a seguradora informou que apoiará outras cinco iniciativas do circuito, previstas para ocorrer em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e Salvador, em formato complementar ao festival principal.

Durante o evento em São Paulo, a companhia prevê ações de marca e presença em espaços de apoio ao público. Entre eles, a Área de Acolhimento, voltada ao bem-estar dos participantes, além de estruturas como posto médico e lockers.

Segundo Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros, o patrocínio está alinhado à estratégia de posicionamento da companhia. “Ao apoiar o Coala, diversificamos nossas ações de patrocínio, alinhado com o nosso compromisso de estarmos ainda mais perto das pessoas, valorizando a cultura nacional e proporcionando experiências que conectam. Essa união consolida o posicionamento da Allianz como uma marca que acredita no talento brasileiro, incentiva a diversidade artística e participa ativamente de projetos que inspiram e aproximam comunidades. O evento se destaca ainda por atrair um público engajado, o que reafirma a relevância da marca em se aproximar de diferentes gerações”, afirma.

A parceria também inclui ações em outros eventos do circuito, realizados em teatros e espaços culturais nas capitais participantes, ampliando a presença da marca em diferentes regiões.

Para Thiago Custódio, sócio e business lead do Coala Music, a iniciativa reforça a importância da continuidade das ações de marca. “A parceria com a Allianz reforça algo que acreditamos muito: presença se constrói com consistência. Isso só é possível quando criamos proximidade e relacionamento contínuo com o público. É assim que as marcas passam a fazer parte do que realmente importa na vida das pessoas, e ainda incentivam e promovem a cultura pelo Brasil”, pontua.