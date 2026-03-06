6º ConsegNNE: Junto debate papel do Seguro Garantia na retomada de obras

A Junto Seguros marca presença no 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (Consegnne), que acontece em 13 e 14 de março em Salvador (BA). Durante o evento, Roque de Holanda Melo, CEO da companhia, conduzirá o painel “Seguro Garantia na retomada de obras e serviços: o novo mecanismo que todo corretor precisa dominar”.

A participação da seguradora reflete seu compromisso com a capacitação do mercado de corretores e integra a estratégia de fortalecimento da presença da companhia nas regiões Norte e Nordeste. Em conjunto, as regiões somaram R$ 18,95 bilhões em arrecadação do setor de seguros apenas no primeiro semestre de 2025, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)¹, sinalizando a oportunidade da região para soluções de garantia estruturadas.

O tema do painel ganha relevância em um momento em que obras públicas paralisadas representam um dos maiores gargalos para a execução orçamentária de estados e municípios. A Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), em plena vigência, consolidou o Seguro Garantia como instrumento preferencial para assegurar a continuidade de contratos públicos por meio da cláusula de retomada.

Com essa cláusula, a seguradora assume a responsabilidade de concluir a obra ou serviço em caso de inadimplência da contratada, evitando novos processos licitatórios e mantendo o cronograma do projeto. “A retomada de obras deixou de ser uma possibilidade teórica e se tornou realidade no mercado. É fundamental que os corretores compreendam esse mecanismo e para orientar seus clientes na contratação de garantias adequadas que efetivamente protejam o poder público e viabilizem investimentos”, afirma Roque de Holanda Melo.

As regiões Norte e Nordeste vivem um momento de aquecimento nos investimentos em infraestrutura, impulsionados pelo Novo PAC e por projetos estaduais e municipais. Estados como Ceará, que movimentou R$ 6,2 bilhões no mercado segurador até outubro de 2025[i], e Pernambuco, que arrecadou R$ 3,83 bilhões entre janeiro e junho do mesmo ano (crescimento de 3,9% em relação a 2024)[ii], demonstram a força e o potencial da região.

O segmento de Seguro Garantia, em particular, tem registrado expansão expressiva no Nordeste. Dados do setor apontam crescimento superior a 300% na modalidade em diversas operações da região ao longo de 2025, refletindo o aquecimento dos investimentos em infraestrutura. O cenário é reforçado pelas projeções da CNseg, que estima crescimento de 13,6% para o Seguro Garantia em 2026.

O segmento de Seguro Garantia apresenta crescimento consistente no país. As projeções da CNseg estimam expansão de 12,1% para a modalidade em 2026[iii], refletindo o aquecimento dos investimentos em infraestrutura e a consolidação do instrumento como mecanismo essencial para a viabilização de contratos públicos e privados.

Além do painel técnico, a Junto irá aprofundar discussões sobre as particularidades do Seguro Garantia no contexto regional, incluindo desafios relacionados à análise de risco, estruturação de coberturas e relacionamento com resseguradores em projetos de grande porte.

“Queremos contribuir efetivamente para a profissionalização do mercado de corretores no Norte e Nordeste, compartilhando conhecimento técnico e cases reais de retomada de obras que demonstram o valor estratégico do Seguro Garantia para o desenvolvimento regional”, completa o CEO.