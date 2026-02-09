Tokio Marine cresce 7,5% em SP e fatura R$ 2 bi em 2025

A Tokio Marine Seguradora cresceu 7,5% na Capital paulista e região metropolitana de São Paulo, com produção de mais de R$ 2 bilhões em 2025. Responsável pelo relacionamento com Corretores e Assessorias das cidades de São Paulo, Região Metropolitana e Litoral, a Diretoria atribui o desempenho positivo ao crescimento das carteiras de RD Massificados (17,7%,) com destaque para o Seguro Aluguel (31,6%); RC Geral (74,9%) e Riscos Diversos (47,8%).

Para Alexsandro Priuli, Diretor Comercial Regional SP Capital da Tokio Marine, o forte relacionamento construído pela equipe Comercial com os Parceiros de Negócio foi decisivo para os excelentes resultados alcançados em 2025. “Na Tokio Marine, trabalhamos com um modelo de atendimento dedicado e especializado para Corretores e Assessorias, sustentado por intensa capacitação técnica e por uma atuação próxima, ágil e estratégica. Esse esforço conjunto nos permite compreender profundamente as necessidades dos parceiros, entregar soluções sob medida, e é justamente essa relação de confiança que impulsiona nosso desempenho”, destaca.

Para 2026, a projeção é de crescimento acima de dois dígitos, com foco nas carteiras de Vida, Empresarial, Garantia, Frota e Transportes. “Queremos que, neste ano, o Seguro Empresarial seja o grande destaque da Diretoria SP Capital e Região Metropolitana. Para isso, continuaremos implementando melhorias no produto e no Portal, além de contar com Gerentes Especialistas preparados para oferecer suporte imediato aos nossos Corretores e Assessorias”, finaliza.