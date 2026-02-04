Mapfre divulga resultado do edital de projetos incentivados 2026

A Seguradora Mapfre anuncia os projetos contemplados por seu edital de patrocínios incentivados para 2026. Os investimentos priorizam iniciativas de cultura, esporte, saúde e inclusão social e integram a estratégia da companhia para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

Os projetos selecionados se enquadram nas Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte, bem como fundos da Infância, Adolescência e do Idoso. Também foram escolhidos programas federais de apoio à atenção oncológica (PRONON) e à saúde da pessoa com deficiência (PRONAS).

Para a gerente de eventos e patrocínios da Mapfre, Letícia Matuck, a escolha dos projetos reflete o DNA de cuidado da marca. “Nosso objetivo é incentivar projetos que buscam um impacto positivo em nossa sociedade, abrangendo diferentes aspectos da vida comunitária. Os patrocínios nos ajudam a identificar e apoiar iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas e se conectam com o nosso propósito de cuidado”, explica a executiva.

O processo de seleção dos projetos foi conduzido por um Comitê de Patrocínios da MAPFRE, que avaliou todas as inscrições com base em critérios como impacto social, inovação, sustentabilidade e alinhamento com os valores da companhia.

Entre os selecionados estão grandes produções culturais que celebram a música brasileira, como os musicais de Gilberto Gil e Tom Jobim. No pilar esportivo, a companhia mantém sua presença em competições de alto rendimento, como a Porsche Cup, e segue fomentando o esporte e lazer por meio de projetos como o circuito “Desbrava” e o “Educação Através do Esporte”.

O cuidado à longevidade também ganha força com o apoio a programas de inteligência artificial, tecnologia e lazer para a terceira idade, além de aportes tecnológicos essenciais para a saúde pública, como a implementação de cirurgia robótica em oncologia urológica da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Já o apoio ao Fundo da Infância e Adolescência é realizado por meio de ações como as oficinas de Dança para crianças e jovens do Instituto Olga Kos o projeto “Quixote Jovem Cidadão”, que visa desenvolver competências para o mundo do trabalho e estimular o protagonismo de adolescentes em vulnerabilidade social em São Paulo.