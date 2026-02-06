Lucro do Grupo Bradesco Seguros cresce 11,2% em 2025

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 10,1 bilhões em 2025, o que representa crescimento de 11,2% em relação a 2024, com ROAE de 21,9%. No quarto trimestre, o lucro líquido alcançou R$ 2,8 bilhões, alta de 10,6% frente ao mesmo período de 2024. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) atingiu R$ 118,5 bilhões no ano.

O resultado das operações de seguros, previdência e capitalização apresentou evolução de 16,1% em 2025, somando R$ 22,3 bilhões, impulsionado pelo aumento de 20,6% do resultado industrial, decorrente principalmente da melhora de 3,8PP na sinistralidade. Também contribuiu para esse desempenho o resultado financeiro, com crescimento de 9,3% no período. Em indenizações e benefícios, o Grupo Segurador retornou à sociedade R$ 60,7 bilhões, aumento de 7,3% em relação a 2024.

No trimestre, a Bradesco Saúde ampliou presença em praças estratégicas, com o lançamento do Efetivo Plus, opção mais acessível de plano de saúde com abrangência nacional, reforçando a expansão e diversificação de portfólio para atender às necessidades de clientes de diversos perfis. O novo produto voltado a pequenas e médias empresas, já disponível em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, oferece diferenciais em rede e cobertura, podendo ser contratado com ou sem coparticipação.

A Atlântica Hospitais e Participações, por sua vez, chegou a 21 unidades em operação, totalizando mais de 2,2 mil leitos hospitalares. No último quadrimestre, a companhia anunciou a incorporação de duas novas unidades hospitalares de referência: Hospital e Maternidade Glória D’Or (RJ) e Maternidade São Luiz Star (SP).

Já a Bradesco Vida e Previdência avançou estrategicamente no portfólio de Seguros de Vida, Viagem e Prestamista. Além disso, em Previdência Privada, lançou um produto VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) para alta renda que desonera a taxa de administração e oferece benefícios por fidelidade. Também foi disponibilizada, inicialmente a um grupo-piloto, uma ferramenta de IA com funcionalidades que possibilitam a corretores e advisors aprimorar ainda mais sua atuação consultiva.

No segmento Auto, a Operação Emergencial para Tratamento de Sinistros, criada pela Bradesco Seguros para prestar suporte rápido e eficaz a segurados em situações de catástrofes naturais em todo o Brasil, completou dez anos em 2025. No total, foram realizadas 45 edições, com mais de 15 mil atendimentos emergenciais e R$ 250 milhões em indenizações pagas, consolidando o programa como uma das principais referências do setor em atendimento a desastres climáticos. Ainda na frente ambiental, o projeto Oficina Sustentável, criado em 2022 em parceria com a Ecoassist, atingiu a marca de mil toneladas de resíduos automotivos destinados à reciclagem, tendo registrado aumento de volume de 60% em 2025, frente a 2024.

Em Ramos Elementares, foi lançado o Bradesco Seguro Residencial Pet, iniciativa que reforça sua atuação no ecossistema de bem-estar e conveniência. O novo produto une a cobertura residencial tradicional a um portfólio completo de serviços de saúde para animais domésticos, refletindo o movimento de diversificação da seguradora diante das transformações no perfil das famílias brasileiras.

A Bradesco Capitalização alcançou, no trimestre, crescimento de 20,2% no faturamento pelos canais digitais, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Destaque para o lançamento do produto sazonal Max Virada do Milhão, comercializado até 26/12, e que possibilitou ao cliente concorrer a prêmios no valor de até R$ 1 milhão em 27/12, além de participar dos sorteios mensais.