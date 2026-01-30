Susep recebe supervisores de seguros de Moçambique

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) recebeu, entre os dias 20 e 29 de janeiro, visita técnica de representantes do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), com o objetivo de compartilhar o conhecimento adquirido pela autarquia com relação ao Sandbox Regulatório.

Além do tema, o encontro ainda teve como objetivo a troca de experiências com o supervisor moçambicano com relação às técnicas de supervisão baseada no uso intensivo de tecnologia e às demais inovações tecnológicas do mercado segurador.

Durante a visita técnica, foram realizadas várias reuniões com as unidades técnicas da Susep. Foram detalhados os principais desafios estratégicos e operacionais enfrentados pela Autarquia na implementação dos temas acima listados, como foi o processo de implementação, a importância deles para o mercado segurador brasileiro e os resultados que já puderam ser observados nos últimos anos.

Além disso, os representantes da ISSM também realizaram encontros com representantes de sociedades seguradoras com histórico de participação no Sandbox Regulatório.

A Diretora Júlia Lins pontuou que “a visita reforça a cooperação entre os países no âmbito da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL) e consolida o sandbox brasileiro como referência internacional no âmbito da inclusão social e inovação tecnológica. É uma honra, para nós, podemos compartilhar o conhecimento adquirido nos 5 anos de Sandbox com nossos colegas moçambicanos”.

Já o diretor Carlos Queiroz destacou que “o interesse de supervisores estrangeiros pelos projetos e programas da Susep demonstra o caráter inovador da Autarquia e transmite a confiança de que estamos no caminho certo para dar sustentabilidade ao desenvolvimento do mercado segurador brasileiro”.