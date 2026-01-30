Sindsegnne cria comissões técnicas para fortalecer atuação

O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) anuncia a criação de suas Comissões Técnicas, uma iniciativa estratégica voltada ao fortalecimento da atuação institucional e à ampliação do diálogo qualificado com a sociedade e entidades representativas da região. As comissões nascem com o propósito de multiplicar a presença do sindicato, funcionando como porta-vozes técnicos do setor de seguros em temas relevantes e sensíveis para cada área de atuação.

As Comissões Técnicas foram estruturadas por ramos de seguros, com destaque para Sinistros, Saúde, Vida e Previdência, Patrimonial e Automóvel. Na liderança dos grupos estão profissionais experientes do mercado e que integram seguradoras associadas ao Sindsegnne, como Excelsior, Icatu e Mapfre.

Entre os principais objetivos das comissões está o apoio à produção de conteúdo técnico e educativo, voltado tanto para o público em geral quanto para formadores de opinião, além da identificação e abordagem de temas sensíveis por área, contribuindo para a geração de pautas qualificadas para a assessoria. A iniciativa reforça o papel do sindicato como referência técnica e institucional no debate sobre seguros na região Norte e Nordeste.

Outro eixo central da atuação das comissões será a integração com outras entidades e conselhos profissionais. Está prevista a aproximação com instituições como CREA, SEBRAE, sindicatos rurais, OAB e conselhos profissionais, com o objetivo de construir agendas conjuntas e fomentar a aceitação de riscos por meio de melhorias técnicas, como a regularização de imóveis e o aprimoramento de boas práticas. As comissões também deverão representar o setor de seguros em fóruns e eventos promovidos por essas entidades.

As novas Comissões Técnicas já nascem integradas às ações comemorativas do 70º aniversário do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste, que será celebrado em março deste ano. A participação ativa dos grupos técnicos reforça o compromisso da entidade em valorizar sua trajetória, ao mesmo tempo em que projeta uma atuação ainda mais moderna, técnica e conectada com os desafios atuais do mercado.

Para o presidente interino do Sindsegnne, Carlos Luna, a criação das comissões marca um novo momento institucional. “Queremos discutir o papel do seguro na sociedade, trabalhar com entidades de forma mais próxima, levar informação de maneira correta e transparente e divulgar o seguro como uma solução que promove equilíbrio e bem-estar”, destaca.