Liderança e sucessão pautam primeiro ‘Trocando Ideias’ da UCS

A União dos Corretores de Seguros (UCS) abriu o calendário de eventos de 2026 com a realização do primeiro encontro do Trocando Ideias do ano, no dia 28 de janeiro, no Charles Pizza Grill, em São Paulo. O convidado foi Rivaldo Leite, executivo com longa trajetória no mercado segurador brasileiro, que apresentou a palestra “Uma história sem fim” a corretores de seguros, lideranças do setor e convidados.

O encontro marcou um momento de reflexão sobre trajetória profissional, sucessão e visão de futuro. Ao final de 2025, Rivaldo Leite encerrou seu ciclo como CEO da Porto Seguro e, a partir de janeiro de 2026, passou a atuar como Consultor Estratégico da companhia, mantendo também participação no Conselho da Seguradora e responsabilidades na operação da Porto no Uruguai.

Durante a apresentação, o executivo fez um balanço de seus 48 anos de carreira, compartilhando aprendizados acumulados desde o início da vida profissional até a atuação em posições de liderança. Rivaldo destacou a importância de reconhecer as próprias origens, valorizar pessoas, preparar sucessores e compreender a liderança como um processo contínuo.

“Não acredito em sucesso que não esteja ligado à felicidade. Trabalhei a vida inteira com aquilo que amo e isso só foi possível porque sempre houve diálogo, confiança e parceria com os corretores de seguros”, afirmou Rivaldo Leite.

A sucessão foi um dos temas centrais da palestra. Segundo o executivo, preparar pessoas para dar continuidade ao negócio é uma das principais responsabilidades da liderança. Para ele, a perenidade das organizações está diretamente ligada à capacidade de formar novos líderes.

“A pior coisa para um líder é não preparar ninguém. A liderança não pode ser escrita a lápis. Ela precisa ser construída com visão, paciência e responsabilidade”, ressaltou.

Rivaldo também abordou o futuro do mercado de seguros, destacando a evolução do papel do corretor. Segundo ele, o profissional assume, cada vez mais, uma atuação ampliada, que vai além da venda de apólices.

“O corretor não é mais só corretor de seguros. Ele é especialista em proteção, em saúde, em vida, em consórcios, em planejamento. É impossível imaginar o mercado de seguros sem o corretor”, afirmou.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, destacou a importância do encontro para a abertura do calendário de 2026 da entidade. “Abrimos 2026 com um Trocando Ideias que simboliza o que a UCS representa: união, diálogo, aprendizado e valorização do corretor. Rivaldo Leite faz parte da história da entidade desde os primeiros passos, e sua trajetória inspira não apenas pelos cargos que ocupou, mas pela forma como construiu relações ao longo do tempo”, disse.

A programação incluiu ainda a apresentação e diplomação de dois novos associados, sendo eles Patrícia Malatesta e Humberto Simigaglia, o reconhecimento a integrantes da diretoria, a participação do público em um bate-papo aberto com o convidado e um momento de confraternização entre os presentes.