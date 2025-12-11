Swiss Re e RIQ lançam parceria de resseguros com inteligência artificial

A Swiss Re e a Reinsurance Intelligence Quotient (RIQ) anunciaram uma colaboração estratégica para desenvolver soluções inovadoras de capacidade, ampliar a originação de riscos e construir recursos nativos de inteligência artificial (IA) nos Emirados Árabes Unidos. A parceria reforça o papel de Abu Dhabi como centro global de inovação em resseguros e finanças e aproveita a sólida base de dados da Swiss Re aliada à adoção precoce de IA.

A RIQ, lançada em junho de 2025 pela IHC em parceria com BlackRock e Lunate, tem sede no Abu Dhabi Global Market (ADGM) e está construindo uma plataforma de resseguros nativa de IA que integra análises avançadas e inteligência artificial para aprimorar a precisão da subscrição, a alocação de capacidade e a gestão de investimentos.

O CEO do Grupo Swiss Re, Andreas Berger, destacou: “Esta colaboração se baseia na profunda experiência da Swiss Re em gestão de riscos, em sua sólida base de dados e na adoção precoce de IA. Juntamente com a RIQ, buscamos concretizar uma plataforma de resseguros nativa de IA e fortalecer ainda mais nosso engajamento nesta região dinâmica. Ao combinar nossas capacidades conjuntas com o forte ímpeto de inovação e o vibrante mercado de seguros da região, podemos explorar novos instrumentos de transferência de risco, criando novas maneiras de apoiar nossos clientes em momentos de alta volatilidade”.

Mark Wilson, CEO da RIQ, afirmou que “a Swiss Re traz uma experiência incomparável e uma crença compartilhada no potencial do resseguro quando capital, dados e tecnologia convergem. Juntos, buscamos acelerar o desenvolvimento de infraestrutura nativa de IA e soluções de resseguro estruturadas, adaptadas às necessidades em constante evolução do mercado”.

A parceria terá foco inicial no desenvolvimento de soluções de capacitação e na exploração de áreas de cooperação a médio e longo prazo, fortalecendo o engajamento da Swiss Re nos Emirados Árabes Unidos e promovendo o uso de tecnologias avançadas para transferência de riscos no mercado de resseguros.