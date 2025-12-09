Gallagher anuncia nova liderança no resseguro facultativo

A Gallagher Seguros comunica movimentações em sua estrutura de resseguros. A principal delas é a nomeação de Thiago Navega, que desempenhou o papel de Deputy CEO na consolidação dos resultados de 2025, como CEO de Facultativos (FAC) da Gallagher Re no Brasil, reportando-se à Luiz Araripe, Country Manager das Operações da Gallagher no Brasil. Eduardo Marra permanece à frente da operação como Diretor de FAC da Gallagher Re.

Para impulsionar a verticalização e o alinhamento estratégico da área de sinistros complexos, Luiz Peres assume, a partir de 1º de janeiro de 2026, a função de Superintendente de Sinistros – Head de Sinistros FAC e será responsável também por sinistros complexos no Retail e Consultoria. Na mesma data (1º de janeiro de 2026), Victor Molinari passa a liderar a área de Casualty na função de Head de Property, Casualty e Construction.

Outra nomeação estratégica é a de Marina Jordão, que assume a liderança das áreas de Energy & Marine, além de Power Gen e Renewables, como a nova Head de Natural Resources.

A estrutura de FAC da Gallagher Re permanece organizada em dois pilares principais- Broking Team e Operations Team, com lideranças dedicadas a impulsionar a especialização, sinergia e excelência na entrega de soluções aos clientes. Esta configuração foi fundamental para consolidar uma estrutura robusta, ágil e orientada para o cliente.

“O ano de 2025 foi marcante para o FAC e essa evolução reafirma o nosso foco no desenvolvimento de talentos e na promoção da integração entre os times. Essa alteração reforça nosso compromisso em fortalecer a atuação estratégica do time de FAC, que cresce de maneira consistente e entrega resultados excepcionais”, destaca Thiago Navega.

“Temos grande confiança em nossa equipe de liderança e nas mudanças anunciadas. O FAC é um pilar de crescimento para a Gallagher Re no Brasil e essas movimentações garantem que teremos a estrutura e o talento necessários para seguir inovando e fortalecendo nossa posição como referência no mercado de resseguro facultativo”, completa Luiz Araripe, Country Manager das operações Gallagher no Brasil.