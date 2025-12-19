Gallagher nomeia Wagner Sicoli Head de Power no Brasil

A Gallagher anunciou a nomeação de Wagner Sicoli como Head de Power no Brasil. O executivo acumula a nova função com o cargo de diretor das filiais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A movimentação integra a estratégia da corretora para ampliar sua atuação no segmento de energia no país.

Com mais de 20 anos de experiência em seguros corporativos e gestão de riscos, Sicoli construiu trajetória voltada ao atendimento de empresas de geração, transmissão e distribuição de energia. Ao longo da carreira, liderou projetos estratégicos e programas de seguros para operações de grande porte no setor elétrico.

A estrutura da área de Power & Energy também conta com Marcus Macedo como superintendente. O executivo atua no desenvolvimento de programas de seguros para projetos de infraestrutura e energia, incluindo riscos de engenharia, garantias e soluções voltadas a operações complexas.

Segundo a Gallagher, a área de Power & Energy no Brasil registrou crescimento de dois dígitos em 2025 e intermediou mais de R$ 700 milhões em prêmios no período.

A companhia atua em projetos de geração, transmissão e distribuição, incluindo fontes renováveis, e acompanha temas como digitalização, transição energética e novos modelos regulatórios. A proposta é combinar conhecimento local com práticas adotadas globalmente para apoiar clientes na gestão de riscos do setor.

“A liderança de Wagner Sicoli, ao lado de Marcus Macedo e todo o time de Power, representa um passo decisivo na nossa estratégia para o setor de energia. Continuamos fortalecendo nossa capacidade de oferecer soluções que antecipam tendências, protegem investimentos e impulsionam a transformação sustentável do mercado. A Gallagher está preparada para liderar esse movimento com inovação, expertise e proximidade com nossos clientes”, afirma Luiz Araripe, Country Manager da Gallagher no Brasil.

Com a nova estrutura, a corretora mantém o foco na expansão da atuação no segmento de energia e no atendimento a projetos de maior complexidade no mercado brasileiro.