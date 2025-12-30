Férias impulsionam a busca por Seguro Viagem

Com a chegada do verão e do período de recesso escolar, cresce o número de pessoas que organizam viagens para visitar familiares, encontrar amigos ou simplesmente aproveitar dias de descanso. Esse movimento resulta em maior circulação de viajantes. Um levantamento divulgado pelo metabuscador Kayak, que analisou tendências para o verão de 2026, aponta que a procura por passagens aéreas com saída do Brasil aumentou 3%, enquanto as buscas por hospedagem tiveram alta de 7% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Nesse contexto, o Seguro Viagem ganha ainda mais relevância como uma medida preventiva capaz de minimizar transtornos e assegurar suporte em situações inesperadas. De acordo com Raphael Cunha, representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), a contratação do seguro proporciona ao viajante uma gama de benefícios que ultrapassam a simples cobertura de despesas médicas.

Segundo ele, as garantias variam conforme a seguradora e o plano escolhido, mas normalmente incluem atendimento médico, realização de exames, internações e fornecimento de medicamentos em casos de doença ou acidente durante a viagem. Também podem contemplar traslado médico em situações emergenciais, cobertura para retorno antecipado ao local de origem por motivos graves, como enfermidade de um familiar, além do reembolso de valores pagos em situações de cancelamento da viagem previstas na apólice.

O Seguro Viagem ainda oferece proteção em casos de extravio, roubo ou danos à bagagem, assegurando indenização ao segurado. Outras coberturas frequentes envolvem o reembolso de gastos adicionais decorrentes de atrasos ou cancelamentos de voos, como despesas com hotel, alimentação e transporte, apoio jurídico em situações específicas, indenização por morte acidental ou invalidez permanente causada por acidentes durante a viagem e cobertura por danos causados a terceiros.

Raphael Cunha reforça que o seguro é indispensável tanto em viagens internacionais quanto em deslocamentos dentro do território nacional, seja de carro, ônibus, navio ou avião, independentemente do meio de transporte utilizado. Ele ressalta que existe a percepção equivocada de que esse tipo de proteção é necessária apenas fora do país, quando, na realidade, imprevistos podem ocorrer em qualquer destino, tornando o Seguro Viagem um aliado importante em diversas circunstâncias.

O representante do Sindsegnne também destaca a importância de avaliar o perfil do viajante e as características do destino antes da contratação. Para ele, cada roteiro possui particularidades, assim como cada pessoa tem necessidades específicas, o que torna fundamental a escolha de um plano que ofereça cobertura adequada e compatível com a viagem planejada.

Diante da variedade de produtos disponíveis no mercado, o especialista orienta que os viajantes busquem informações detalhadas sobre as opções oferecidas pelas seguradoras. Ele recomenda a consulta a um corretor de seguros de confiança, a leitura atenta das condições do contrato e o esclarecimento de todas as dúvidas antes da contratação. Dessa forma, o viajante poderá aproveitar as férias ou as celebrações de fim de ano com mais segurança e tranquilidade.