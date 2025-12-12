ENS confirma imersão internacional de seguros em Portugal

Após o sucesso das edições realizadas em 2024 e 2025, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) confirmou a realização da terceira turma da imersão internacional Práticas Europeias em Produtos e Distribuição de Seguros. O programa será realizado entre os dias 18 e 22 de maio de 2026, novamente na cidade do Porto, em Portugal.

Com foco no desenvolvimento e na distribuição de produtos de seguros, o curso proporciona uma imersão no mercado segurador português, combinando conteúdo técnico, visão estratégica e contato direto com profissionais e instituições do setor.

A formação tem coordenação do professor da ENS Renato Gonçalves e contará com uma programação intensiva de cinco dias, que inclui encontros com executivos do mercado, visitas técnicas a empresas locais e debates sobre produtos, canais de distribuição, transformação digital e tendências do setor.

Durante a imersão, os participantes também terão a oportunidade de analisar os desafios e as oportunidades dos seguros pessoais, compreender o processo de atuação como mediador de seguros em Portugal e aprofundar o conhecimento sobre ferramentas digitais e práticas adotadas no mercado europeu.

Para a terceira edição, estão mantidas as visitas técnicas ao MDS Group e às seguradoras Real Vida, Ageas e Prévoir. Entre as novidades, o programa passa a contar com a participação de duas importantes entidades representativas do setor em Portugal: a Associação Portuguesa de Seguradoras (APS) e a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (Aprose).

A agenda inclui ainda visitas a uma assessoria de seguros local e a uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, cujos nomes serão divulgados em breve.

Para concorrer às vagas remanescentes, é necessário ter curso superior completo e, no mínimo, dois anos de experiência no mercado de seguros.

O investimento pode ser parcelado em 12 vezes de US$ 157,50 e inclui o curso, almoços nos dias de aula, visitas técnicas e uma experiência cultural com visita às caves de vinho do Porto, seguida de jantar de confraternização. O valor será convertido em reais na data da emissão do pagamento.

A ENS oferece 20% de desconto para alunos e egressos de seus programas de MBA e para participantes de edições anteriores das imersões internacionais. Mais informações estão disponíveis no site ens.edu.br, pelo telefone 0800 025 3322 ou pelo e-mail programasespeciais@ens.edu.br.