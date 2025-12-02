Conectaplan é lançada em Ribeirão Preto/SP e inicia operação

A Conectaplan, nova administradora de benefícios fundada pelos executivos Paulo Santini Gabriel e Carlos Foizer, acaba de ser oficialmente lançada e inicia sua atuação no interior paulista, com a comercialização dos planos de saúde da Santa Casa de Ribeirão Preto, seu primeiro parceiro estratégico no estado.

Com mais de 20 anos de experiência em operadoras e administradoras de saúde, os fundadores reúnem expertise em Inovação, gestão comercial e relacionamento, um histórico que reforça a proposta da Conectaplan de oferecer soluções modernas, sustentáveis e centradas no cliente, combinando tecnologia, análise de dados e atendimento humanizado.



Além da Santa Casa de Ribeirão Preto, a Conectaplan já firmou parcerias com as operadoras Dona Saúde e

HSaúde, ampliando a presença no Interior Paulista, Vale do Paraíba, ABC de São Paulo e Baixada Santista. O

movimento faz parte da estratégia da empresa de construir um portfólio regional sólido e relevante, conectando clientes a redes de qualidade e operadoras reconhecidas.



Para o cofundador Paulo Santini Gabriel, a Conectaplan nasce em um momento de transformação do mercado de saúde suplementar: “O setor exige inovação e cuidado real com o beneficiário. Criamos a Conectaplan para oferecer uma gestão inteligente e sustentável, conectando tecnologia e relacionamento humano para entregar valor às operadoras de planos de saúde, corretores e clientes.” Já Carlos Foizer destaca o papel consultivo e estratégico da administradora: “Voltamos ao mercado com uma visão clara: apoiar operadoras de planos de saúde na expansão, entregar eficiência e proporcionar experiência rápida, digital e humanizada para quem contrata um plano de saúde.”

No dia 27/11, em Ribeirão Preto, a Conectaplan reuniu parceiros para apresentar oficialmente a administradora e anunciar operadoras de planos de saúde parceiras. O encontro marcou o início de um novo ciclo da empresa, reforçando sua presença institucional e seu compromisso com o interior de São Paulo.