CAIXA Consórcio lança Sortudão Multiprêmios de R$ 400 mil

A CAIXA Consórcio lança, neste fim de ano, a edição do seu Sortudão Multiprêmios, campanha que amplia as chances de contemplação ao distribuir R$ 400 mil em premiações entre diversos clientes. Válida de 1 a 31 de dezembro, a ação chega com uma mecânica diferenciada que prioriza múltiplos ganhadores, incluindo um prêmio principal de R$ 250 mil e dez prêmios adicionais de R$ 15 mil, reforçando o posicionamento da companhia em oferecer benefícios exclusivos e de alto valor.

A empresa integrante do conglomerado CAIXA Seguridade e da acionista francesa CNP Assurances, apresenta esta nova edição após a consolidação do Sortudão como um dos produtos de maior engajamento. Desde seu lançamento, em julho de 2024, teve o crescimento acumulado de 35,6% nas vendas de consórcio somente com a campanha. Agora, o novo formato fortalece a estratégia da companhia ao ampliar a atratividade da modalidade de consórcios e entregar uma experiência diferenciada aos clientes.

“Desenvolvemos o produto em total alinhamento ao planejamento estratégico da companhia, com o compromisso de entregar uma solução diferenciada e inovadora, capaz de agregar ainda mais valor à modalidade de consórcios da CAIXA. O formato Multiprêmios amplia as possibilidades de contemplação e reforça nossa busca contínua por benefícios exclusivos aos nossos clientes”, afirma Elerson Leris, CEO da CAIXA Consórcio.

Para Vanessa Cattine, Diretora Comercial da CAIXA Consórcio, a nova edição consolida um diferencial competitivo. “O Sortudão Multiprêmios coloca em destaque um benefício que mobiliza milhares de clientes que enxergam no consórcio uma forma planejada de alcançar seus objetivos. A iniciativa diversifica a carteira, fortalece a fidelização e contribui para um ecossistema mais robusto e eficiente.”

A contratação do Sortudão Multiprêmios já está disponível no site da CAIXA Consórcio, no IBC (Internet Banking CAIXA), nas agências da CAIXA, em parceiros CAIXA Aqui e em unidades lotéricas.