Bradesco Seguros e Ecoassist avançam em projetos sustentáveis na gestão de sinistros

A destinação de resíduos provenientes de sinistros vem ganhando novos contornos no mercado de seguros. Alinhada a esse movimento, a Bradesco Seguros, em parceria com a Ecoassist, amplia suas iniciativas sustentáveis, que unem eficiência operacional, inovação e responsabilidade socioambiental. Os projetos Programa Sinistro Sustentável, composto pelas Iniciativas Sinistro Residencial Sustentável e Oficinal Sustentável, e Assistência Sustentável Residencial, são exemplos de como a seguradora tem transformado práticas tradicionais em soluções de impacto positivo.

Somente em 2025, mais de 350 toneladas de resíduos já foram coletadas e tiveram seu descarte correto, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e fomentando o reaproveitamento de materiais. “A sustentabilidade já faz parte da gestão de sinistros da Bradesco Seguros. A parceria com a Ecoassist reforça esse compromisso ao transformar o descarte de resíduos em um processo rastreável, eficiente e ambientalmente responsável. Iniciativas como o Programa Sinistro Sustentável e a Assistência Sustentável Residencial mostram que é possível aliar inovação, conformidade e cuidado com o cliente, garantindo soluções que geram valor para toda a cadeia e impacto positivo para o meio ambiente”, afirma Márcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros.

O projeto Sinistro Sustentável, que conta com duas iniciativas – Sinistro Residencial Sustentável e Oficinal Sustentável -, representa um marco na modernização da regulação de sinistros. Primeiramente, ao recolher bens danificados oriundos da operação de dano elétrico após a indenização, como equipamentos eletrônicos e refrigeradores, diretamente na residência do segurado e encaminhá-los para triagem especializada, com a destinação adequada, o processo garante:

Resolução de um problema complexo ao segurado;

Coleta e descarte ecológico;

Retirada e indenização integradas, ampliando a transparência;

Rastreabilidade certificada, que impede reuso indevido e combate fraudes.

Esse serviço amplia a experiência do segurado, que passa a ter acesso a um atendimento que vai além da indenização financeira: é uma jornada sustentável do início ao fim, com segurança, praticidade e consciência ambiental.

Em paralelo, o projeto Oficina Sustentável, também uma parceria inovadora das empresas, certifica oficinas comprometidas com o descarte correto de seus resíduos e o uso eficiente de recursos, fortalecendo toda a cadeia automotiva e impulsionando o setor a adotar práticas mais responsáveis.

No caso do Seguro Residencial, os clientes contam com a Assistência Residencial Sustentável, um serviço exclusivo que apoia na destinação correta de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Além do Descarte Ecológico, a iniciativa oferece também serviços como a consultoria ambiental e projetos ecoeficientes, incentivando hábitos mais sustentáveis no dia a dia.

Para Eber Souza, diretor da Ecoassist, o modelo traz ganhos técnicos e de credibilidade ao setor. “Ao assegurar rastreabilidade e certificação em todas as fases, reduzimos riscos de fraude e reuso inadequado, ampliando a confiança dos segurados e a transparência da regulação de sinistros”, destacou.

Essa parceria mostra que o setor pode ser protagonista na transição para a economia circular e o modelo implementado garante a coleta, triagem, descaracterização e reciclagem de bens danificados, com emissão de certificação ambiental e rastreabilidade completa.

As ações da Bradesco Seguros em conjunto com a Ecoassist mostram que a sustentabilidade no setor de seguros vai além da compensação ambiental. Trata-se de uma transformação concreta, que integra responsabilidade socioambiental, experiência diferenciada ao cliente e regulação técnica inovadora.

Ao unir inovação e rastreabilidade, a parceria se consolida como referência no mercado segurador e aponta para um futuro em que o compromisso ambiental também se traduz em diferencial competitivo de longo prazo.