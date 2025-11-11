Susep amplia divulgação do Ranking de Reclamações

Superintendência de Seguros Privados (Susep) iniciou uma nova etapa de divulgação do Ranking de Reclamações, ampliando a transparência e o alcance das informações por meio de publicações nas redes sociais da autarquia.

O objetivo é tornar o acesso aos dados mais simples e direto, com a apresentação dos rankings por segmento — seguros, previdência complementar aberta e capitalização — e de informações que ajudam o público a entender e consultar o SusepCon, painel interativo que concentra os dados e indicadores do setor supervisionado.

Junto com a divulgação dos rankings específicos, as primeiras publicações explicam o que é o SusepCon, como ele funciona, de que forma o Ranking de Reclamações é elaborado e com que periodicidade os dados são atualizados.

O painel apresenta a posição das empresas com base no índice RppA (Reclamações ponderadas pela Arrecadação), que relaciona o número de reclamações ao volume arrecadado com prêmios ou contribuições, permitindo uma comparação proporcional entre empresas.

A ferramenta é atualizada trimestralmente, com a disponibilização dos dados cerca de 60 dias após o encerramento de cada trimestre.

Clique aqui para acessar o SusepCon.