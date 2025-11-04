Mitsui Sumitomono fecha seu primeiro ciclo de 60 anos

EXCLUSIVO – A Mitsui Sumitomo Seguros celebra seis décadas de atuação no Brasil hoje (04) em um momento de transformação profunda. Depois de um ciclo de reestruturação e reposicionamento estratégico iniciado há dois anos, a companhia mira o futuro com foco em tecnologia, sustentabilidade e crescimento sustentável nas linhas corporativas.

Segundo Luis Nagamine, diretor geral da Mitsui, o processo de transformação começou com a redefinição do posicionamento da companhia e a consolidação da parceria com a Porto, que assumiu a carteira de automóveis. “Percebemos que fazia mais sentido concentrar esforços nas áreas em que somos fortes — Property, Transportes, Garantia e RC. Essa mudança permitiu que a seguradora focasse no segmento corporativo, em linha com a estratégia global da Mitsui”, explica.

Em 2024, a seguradora deu um passo importante ao repensar seu propósito e fortalecer o engajamento interno com a missão de “encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo”. “Queríamos algo maior do que lucro ou carreira. O seguro tem papel essencial como indutor de comportamento, oferecendo tranquilidade para que pessoas e empresas possam ir além. Nosso propósito é deixar um legado para o mercado e para a sociedade”, afirma Nagamine.

O movimento ganhou força com ações sociais e ambientais que envolveram colaboradores e parceiros em todo o País, criando um sentimento de orgulho e pertencimento. Entre as iniciativas lançadas no ciclo dos 60 anos está a Cláusula Verde no seguro empresarial — um diferencial que permite que empresas reconstruam seus negócios com soluções mais sustentáveis após um sinistro. “Com essa cláusula, o cliente pode incluir cobertura para melhorias como telhados verdes, energia fotovoltaica ou reuso de água durante a reconstrução. É uma inovação global que estamos oferecendo ao pequeno e médio empresário brasileiro”, destaca o executivo.

Outra novidade é a assistência sustentável, desenvolvida em parceria com a Ecoassist, que realiza a coleta e o descarte ecológico de móveis, equipamentos e lixo eletrônico, promovendo a logística reversa e a doação de itens em bom estado para ONGs.

O ano de 2025 marca também o avanço tecnológico da companhia. “Este foi o ano do investimento em tecnologia”, diz Nagamine. A seguradora lançou novas plataformas digitais para as linhas de Transportes e Garantia, automatizando processos e oferecendo mais autonomia aos corretores.

“A partir de setembro, passamos a operar com a melhor plataforma do mercado de transportes, que reduz o tempo de cotação e emissão de dias para minutos. O mesmo conceito foi aplicado à área de Garantia, com uma nova solução que traz agilidade e simplicidade ao dia a dia dos corretores”, afirma.

Além disso, a empresa desenvolveu um novo portal do corretor, desenhado para o segmento PME, com arquitetura moderna e escalável. “Nosso benchmark são as insurtechs. Queremos ser uma insurtech com 400 anos de tradição”, brinca o diretor geral.

Mesmo com o encerramento da carteira de automóveis, a Mitsui Sumitomo vem crescendo cerca de 20% ao ano nas linhas corporativas, com aumento da retenção de riscos. “Estamos confiantes na qualidade da nossa subscrição e ampliamos nossa exposição de forma responsável”, comenta Nagamine.

O novo ciclo de 60 anos da companhia coincide com um movimento global da Mitsui Sumitomo Holdings, que planeja investir US$ 30 bilhões até 2030 fora do Japão — incluindo US$ 3,8 bilhões já aplicados na aquisição de participação minoritária na Berkley Global. “As Américas são prioridade e o Brasil faz parte desse plano de expansão. Queremos que o País tenha papel ainda mais relevante no grupo”, reforça.

Com menos de 1% de participação na operação global, o Brasil tem espaço para crescer e ganhar protagonismo dentro do grupo japonês. “O próximo ciclo será mais ambicioso e emocionante. Estamos construindo uma companhia mais digital, sustentável e próxima dos corretores e clientes”, conclui Nagamine.

Kelly Lubiato